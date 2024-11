Maroc: A Chance to RESET - EFE-Maroc et l'ANAPEC célèbrent trois années de partenariat en faveur de l'emploi des jeunes au pays

Casablanca — La Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi (EFE-Maroc) et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) ont présenté jeudi, lors d'une cérémonie officielle à Casablanca, les progrès significatifs réalisés au cours des trois premières années de leur projet commun "A Chance to RESET".

Lancé en 2021 en partenariat avec SILATECH, la Fondation Bill & Melinda Gates, Dell Technologies, Accenture et EFE-Europe, ce projet a su adapter ses stratégies aux besoins croissants du marché du travail marocain.

"A Chance to RESET" est un programme ambitieux de quatre ans visant à renforcer l'employabilité des jeunes chercheurs d'emploi au Maroc. D'ici 2025, le projet ambitionne de garantir l'insertion professionnelle de plus de 8.000 jeunes grâce à des formations ciblées et alignées sur les tendances actuelles et futures du marché.

Après trois années de dévouement et de collaboration active, EFE-Maroc et ses partenaires du projet sont fiers d'annoncer que plus de 26.000 jeunes ont d'ores et déjà bénéficié des différentes activités du programme (salons de l'emploi, journées portes ouvertes, formation et mise en réseau avec les employeurs) et plus de 6.170 jeunes ont été recrutés avec succès par une centaine d'entreprises de divers secteurs à travers le pays.

Par ailleurs, plus de 10 000 jeunes, dans 10 régions du royaume, ont suivi en classe des formations qui couvrent les compétences comportementales, numériques, linguistiques et techniques demandées par le marché du travail et signalées comme besoins par les entreprises partenaires.

"Le succès de cette initiative durant ces trois premières années nous incite à poursuivre nos efforts et à renforcer ce qui est devenu un véritable écosystème d'employabilité au Maroc. Il cristallise aussi notre engagement en faveur de l'égalité des genres avec un taux de participation féminine de +54% sur l'ensemble de nos programmes d'accompagnement ", a indiqué la Vice-Présidente d'EFE-Maroc, Laila Slassi.

"Les résultats obtenus jusqu'à présent témoignent de l'efficacité de notre partenariat qui vise à renforcer la collaboration public-privé-société civile et nous permettent d'anticiper encore davantage de succès à l'avenir," a affirmé, de sa part, Imane Belmaati, Directrice générale de l'ANAPEC.

De son côté, David Wason, EMEA Giving Manager chez Dell Technologies, a ajouté : "Nous sommes fiers de soutenir cette initiative visant à améliorer l'inclusion numérique et les perspectives d'avenir pour des milliers de jeunes au Maroc. Cette nouvelle approche offre une formation et un soutien adaptés pour répondre aux besoins émergents de chaque secteur tout en gardant les jeunes au centre des discussions".

Le programme "A Chance to RESET" va en effet au-delà des simples formations. Il favorise des opportunités de mise en réseau entre chercheurs d'emploi et recruteurs grâce à des salons de l'emploi, des journées RH thématiques et des sessions de formation ciblées par secteur. Ces initiatives ont été d'importants catalyseurs pour établir un dialogue entre les parties prenantes, accroissant ainsi les opportunités de collaboration.

Hassan El-Mulla, Directeur général de Silatech, a conclu quant à lui en disant : "L'autonomisation économique des jeunes grâce à l'employabilité est un important catalyseur pour un avenir économique plus durable. Silatech est fière de faire partie d'une initiative telle que celle-ci, qui transforme l'employabilité des jeunes au Maroc en renforçant leurs compétences et en réduisant le gap entre les chercheurs d'emploi et le marché du travail. Ceci est réalisé grâce à des formations ciblées, au développement des compétences et à des partenariats stratégiques public-privé visant à répondre aux besoins du marché du travail marocain".

L'engagement continu des partenaires et les réalisations significatives de "A Chance to RESET" annoncent une belle dynamique pour l'avenir de l'employabilité des jeunes au Maroc, renforçant notre détermination à bâtir un avenir prometteur pour tous.