Maroc: Casamouja 2024 - Ces jeunes artistes qui font des fresques murales une affirmation culturelle

Casablanca — Dans l'enthousiasme et la passion, de jeunes artistes véhéments ont créé, le temps de la 9e édition de "CASAMOUJA" 2024, d'imposantes fresques murales qui viennent redorer le blason de bâtiments des plus emblématiques de la ville de Casablanca. Dénominateur commun de ces oeuvres : véhiculer les valeurs de solidarité, d'ouverture et de pluralité, mais surtout mettre en avant la richesse de la culture marocaine authentique.

Lors de cette édition (août - octobre 2024), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Casablanca Events et Animation, initiatrice de l'événement a mis en collaboration plusieurs artistes pour réaliser des fresques gigantesques, rendre hommage au street art et apporter une touche d'élégance et de vivacité à plusieurs artères de la métropole.

L'initiative illustre ainsi le rôle fondamental de l'art comme levier de développement et d'animation culturelle. À travers leurs oeuvres uniques, ces jeunes artistes aspirent à ramener l'art dans l'espace public, pour y promouvoir les valeurs de civisme, de solidarité, d'intégrité, de patriotisme, de tolérance et de paix.

Ces créations, au nombre d'une dizaine de fresques murales, offrent des environnements propices à l'interaction et à l'admiration, enrichissant l'expérience de promenade et de circulation sur la voie publique.

Chacune de ces fresques raconte une histoire et transmet un message fort, invitant les passants à réfléchir sur le rôle de l'art et les différentes problématiques qui préoccupent la société. Dans chacune de ces fresques, la culture marocaine est érigé en vecteurs pour transmettre ces valeurs communes.

Hamza Bendarham, alias Ben, a créé deux fresques mettant en avant l'importance de la protection de l'environnement et le dialogue intergénérationnel. De son côté, Said Sabbah, connu sous le nom de Dais, a réalisé une oeuvre symbolisant l'unité et la solidarité, avec des mains entrelacées représentant l'interdépendance humaine. Ayoub Dadouche, alias Afrofatcap, a peint, lui, une fresque illustrant l'entraide entre générations, montrant une jeune femme aidant une aînée à traverser la rue.

D'autres artistes, comme Fabián Bravo Guerrero, surnommé Kato, ont apporté une touche internationale. Sa fresque mêle éléments symboliques et culturels, notamment des hirondelles et des motifs inspirés de la mosquée Hassan II. Cette oeuvre a été reconnue mondialement ; elle a décroché la 2e place dans le classement "BEST OF OCTOBER TOP 3" établi par Street Art Cities, une plateforme dédiée à la promotion du street art à travers le monde.

Si Amine Hajila, connu sous le pseudonyme Brush, a opté pour deux fresques : l'une en trompe-l'oeil représentant des arches traditionnelles marocaines et des mains se rejoignant, et l'autre intitulée "Le Souffle de Casablanca", mettant en scène des mains dorées tendues vers des oiseaux en vol, Hicham Ismaili Alaoui, alias Sika, a peint lui une fresque représentant une femme marocaine en habit traditionnel, symbolisant la simplicité et la beauté de la vie dans l'ancienne dans la médina.

Majid El Bahar a créé une fresque représentant un phare majestueux sur une falaise, accompagné de mouettes en vol, symbolisant la liberté et la sérénité. Salma El Ouardi et Oussama Ait Taleb ont collaboré sur une fresque fusionnant des éléments traditionnels marocains et des objets du quotidien, animée par des couleurs vibrantes et contrastées.

Les fresques de CASAMOUJA incarnent également l'importance de préserver le patrimoine culturel tout en ouvrant la voie à des pratiques artistiques contemporaines. Cette opération contribue de ce fait à faire de Casablanca une ville ouverte, dynamique et attractive, où l'art devient un langage universel pour promouvoir des valeurs qui raffermissent le tissu social.

Cette édition aura marqué une étape importante dans l'enrichissement de l'offre culturelle de Casablanca et la promotion des valeurs civiques fondamentales. Elle contribue considérablement à renforcer le statut de la ville en tant que destination culturelle de choix.

L'édition 2024 de CASAMOUJA s'inscrit dans un contexte où l'art et la culture deviennent des piliers de la transformation sociale au Maroc. Cette édition a su capturer l'âme de Casablanca en célébrant les valeurs citoyennes à travers des oeuvres engagées et inspirantes, elle témoigne de la force du Street Art comme moyen d'expression et de sensibilisation, et invite chaque Casablancais à participer à la construction d'une société plus responsable, solidaire et respectueuse de l'environnement.

Depuis sa création en 2017, CASAMOUJA s'attache à redéfinir le paysage urbain de Casablanca, transformant les murs de la ville en vecteurs d'expression pour des artistes locaux et internationaux. Cette initiative vise à faire rayonner la culture marocaine, en illustrant le potentiel de l'art de rue à sensibiliser le public aux enjeux contemporains. Cette année, la thématique des valeurs citoyennes a pris une dimension particulière, rappelant l'importance de bâtir une société inclusive et solidaire où chacun peut s'épanouir.