Maroc: La 22è édition de 'Khamis Al Andaloussiates' célèbre la musique d''Al Ala'

Rabat — La 22ème édition de "Khamis Al Andaloussiates" (Jeudi des Andalousies), organisée par l'association Ribat Al Fath pour le développement durable, a célébré, jeudi à Rabat, la musique d'"Al Ala" avec une prestation créative qui a captivé les passionnés et amateurs de ce genre musical.

La soirée musicale, dirigée par l'orchestre de l'association des Étoiles de l'Andalousie sous la houlette d'Abdessalam El Amlahi El Ouezzani, a été une occasion pour prêter l'oreille à un ensemble de "sanâat" et de "miyazen" de ce genre musical, dont les admirateurs et amateurs apprécient particulièrement ses "nobat" mêlant poésie raffinée et mélodies profondes.

Lors de cet événement artistique, qui a réuni des personnalités du monde de l'art et de la culture, un hommage a été rendu aux pionniers de cet art, notamment Mohammed Ben El Hussein El Haik, qui a préservé cet héritage oral et l'a consigné dans son célèbre ouvrage "Konnach El Haik", qui classe les "sanâat" et leurs mélodies.

Sous l'emprise de l'envoûtante musique d'"Al Ala", le public a chanté en harmonie avec l'orchestre, qui a excellé dans l'interprétation de morceaux qui préservent leur authenticité et aspirent constamment à la nouveauté.

Cette rencontre a été aussi l'occasion de souligner l'importance de cet art authentique auprès des Marocains, et la nécessité de le transmettre aux générations futures, et de l'enseigner dans les conservatoires de musique.