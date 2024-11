Ile Maurice: Une soirée marquante avec «Diamant Brut» en projection au Ciné Grand Sud

Mardi soir, au Ciné Grand Sud, à Saint-Pierre, s'est déroulée la projection en avant-première du film Diamant Brut, une oeuvre sélectionnée au prestigieux Festival de Cannes 2024. Ce film poignant a captivé un public varié et attentif, marquant les esprits par la profondeur de son scénario et l'interprétation magistrale de Malou Khebizi, l'actrice principale, présente pour l'occasion.

Le personnage de Liane, joué par Malou Khebizi, a suscité de nombreuses émotions chez les spectateurs. Parmi les scènes les plus marquantes figure celle où Liane se tatoue elle-même, dans un geste audacieux pour décrocher un poste dans une téléréalité. Un moment fort qui illustre la volonté du personnage de changer de vie, au mépris des jugements sociaux

Liane, vêtue de talons aiguilles, d'une minijupe et de maquillage éclatant, défie les normes malgré les insultes qu'elle subit. Une autre scène, où elle apparaît nue devant un agent de recrutement, met en lumière les choix difficiles auxquels elle est confrontée dans sa quête de réussite. Malgré cette vie libérée, Liane se révèle aussi protectrice dans le film, envers sa petite soeur, pour qui elle travaille sans relâche, dans l'espoir de lui offrir une vie meilleure. Cette relation familiale, empreinte de tendresse, a profondément touché le public.

Un contraste saisissant

À la fin de la projection, les spectateurs ont été surpris de découvrir Malou Khebizi en personne, réalisant le contraste frappant entre l'actrice de 21 ans et son personnage. Élégante, humble et modeste, Malou a répondu avec calme aux nombreuses questions du public, composé de personnes de tout âge.

Certains échanges ont porté sur l'influence des réseaux sociaux et sur les extrêmes auxquels les jeunes peuvent se livrer pour obtenir du buzz. D'autres, notamment des femmes, n'ont pas hésité à féliciter Malou pour sa performance. L'actrice a partagé son émotion en déclarant : «Mes parents sont fiers de moi, et je suis honorée d'être dans la sélection pour le Festival de Cannes.»

La soirée a également mis en lumière le parcours impressionnant de Malou, qui travaillait encore récemment dans un restaurant avant de faire ses débuts au cinéma. Ce rôle de Liane, qu'elle a interprété avec brio, est une véritable consécration pour cette jeune actrice talentueuse.

Grâce à l'organisation remarquable d'Édith Semmani, cette 5e édition du Festival International du Film au Féminin a offert une plateforme précieuse pour mettre en avant des oeuvres fortes et engagées. Diamant Brut restera dans les mémoires comme un film poignant, questionnant les normes sociales et les sacrifices parfois nécessaires pour se construire un avenir.

Bravo à Malou Khebizi et merci au festival d'avoir permis cette rencontre inoubliable.

Questions à Malou KHEBIZI, actrice principale du film «Diamant Brut»: «Quand on vient d'un milieu social compliqué (...) on est souvent contraint par des lois sociétales qui limitent nos rêves»

Félicitations, Malou ! Comment s'est passée la projection au Ciné Grand Sud avec ce public très réceptif et enthousiaste ?

C'est un honneur pour moi d'avoir été accueillie ici à La Réunion. Le film a bénéficié d'un accueil très chaleureux, de quoi me rendre encore plus heureuse et fière d'avoir été invitée à ce festival.

Dans le film, Liane, votre personnage, traverse de nombreuses expériences fortes. Elle fume, apparaît nue dans une scène marquante... Comment se prépare-t-on à jouer un tel rôle, surtout à seulement 19 ans ?

Cela demande énormément de préparation, notamment pour incarner l'apparence et la posture physique de Liane. C'est une jeune femme tiraillée par les normes de beauté qu'on lui impose, des normes que la société impose aux femmes en général. Pour comprendre pourquoi elle agit ainsi - pourquoi elle se maquille autant, pourquoi elle recourt à la chirurgie esthétique -, il faut partir d'un véritable travail de questionnement. Nous avons consacré deux mois et demi de préparation avant le tournage, travaillant sur le corps, les comportements, et sur ce que signifie être une femme qui s'est élevée seule dans un milieu populaire, marqué par un manque de moyens économiques et d'opportunités. Liane a grandi dans le sud de la France, dans un village oublié par les élus, ce qui renforce la complexité de son personnage.

Donc, ce n'est pas seulement une préparation physique, mais aussi mentale ?

Absolument. Lire le scénario a été une expérience marquante, car il aborde tant de réalités importantes. Je suis fière d'avoir pu donner vie à ce personnage et de contribuer à changer la manière dont on regarde certaines femmes avec mépris. Jouer ces scènes, même mentalement exigeantes, m'a semblé naturel, car j'étais profondément touchée par le message du film.

Vous avez mentionné lors de la projection scolaire que vous travailliez dans la restauration avant de décrocher ce rôle, grâce à un casting sauvage. Être actrice ou travailler dans le cinéma a-t-il toujours été un rêve ?

Non, et c'est peut-être malheureux à dire. Quand on vient d'un milieu social compliqué, où l'on se sent abandonné, surtout en tant que femme, on est souvent contraint par des lois sociétales qui limitent nos rêves. Je faisais des boulots alimentaires - ménage, restauration, animation - pour m'émanciper et partir de chez moi. Je ne pensais pas aller plus loin. Pourtant, j'avais des choses à dire, et je crois que beaucoup de personnes issues de milieux populaires en ont aussi. Elles sont intelligentes, cultivées, pleines d'espoir, mais on ne leur donne pas assez la parole. C'est pour cela que je suis si heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui.

Dans le film, Liane réalise qu'elle commence à avoir beaucoup de followers. Cela fait écho à votre propre vie aujourd'hui, avec la sortie de «Diamant Brut». Comment gérez-vous cette nouvelle vie de «star» ?

C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Lors du tournage, je ne mesurais pas l'ampleur que cela pourrait prendre, surtout avec le Festival de Cannes. Tout arrive d'un coup. C'est magnifique de recevoir tant d'amour et d'admiration, mais cela peut aussi être perturbant. On découvre les gens, on reconnaît ses vrais amis, et on apprend à gérer cette nouvelle réalité, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être applaudie.

Quels sont vos projets futurs, notamment après cette aventure il y a eu Netflix et le Festival de Cannes ?

Cet été, j'ai tourné une série pour Netflix avec le réalisateur de Family Business. Pour la suite, j'aimerais continuer à faire du cinéma, en privilégiant des films engagés comme Diamant Brut. J'aime interpréter des personnages qui semblent superficiels en surface, mais qui sont profondément humains, comme Liane. Elle a une grande foi et cherche désespérément la reconnaissance. J'ai envie de poursuivre dans cette direction.

Un mot pour conclure ?

Merci à l'express Maurice pour cet entretien, et un grand merci aux Mauriciens. Allez voir Diamant Brut, c'est un film qui mérite d'être vu et partagé.

Malou Khebizi, l'actrice, en conversation avec les membres du public.