Ile Maurice: Des affaires de drogues synthétiques en attente d'analyse depuis des années

Dans son rapport annuel pour 2023, le Forensic Science Laboratory (FSL) révèle avoir traité un impressionnant total de 8 503 affaires. Parmi celles-ci, 3 750 concernent des cas de drogues, 894 des infractions liées à la conduite sous influence de stupéfiants, 1 716 des analyses biologiques, 727 des cas de toxicologie, et 665 des interventions sur le terrain. Le rapport met une fois de plus en lumière les défis croissants auxquels le FSL fait face, notamment dans le domaine des drogues. L'accumulation de retards demeure une préoccupation majeure, particulièrement pour les analyses liées aux drogues synthétiques, dont certaines affaires remontent à2013. Une décennie plus tard, des dossiers restent encore en attente d'analyse.

Pour y remédier, plusieurs initiatives ont été mises en place. Le rapport souligne notamment l'amendement de la Dangerous Drugs Act en mars 2023, permettant désormais l'échantillonnage pour accélérer les procédures. Le laboratoire s'est également équipé de dispositifs de dépistage rapide et d'unsystème de gestion électronique des cas liés aux drogues. Enfin, une équipe d'analyse disponible 24/7 a été instaurée pour répondre aux demandes urgentes.

Pour la section de chimie, 6 787 cas ont été traitéssur 9 657 échantillons reçus. Les affaires liées aux drogues dominent le tableau, représentant 3 750 cas sur 4 324 échantillons examinés. Les infractions liées à la conduite en état d'ivresse constituent également une part importante, avec 687 cassur 702 échantillons traités. Les catégories moins fréquentes incluent l'analyse de documents (4 cas) et les tests de compétence (20 tests réalisés).

Au cours de l'année écoulée, la section de chimie a traité 1 488 affaires liées au cannabis, 1 249 affaires concernant l'héroïne, 816 dossiers sur les cannabinoïdes synthétiques et 197 cas pour d'autres drogues dangereuses. Chaque année, le nombre de cas augmente pour ce département, mais les rapports restent en suspens. Il est important de noter que, bien que des pourcentages soient fournis pour illustrer les cas, il n'y a pas de chiffres précisant combien de rapports restent en attente. Cette situation laisse de nombreux enquêteurs confrontés à l'impossibilité de progresser dans leurs investigations, faute de rapports disponibles.

Toxicologie

Les cas de conduite en état d'ivresse ont totalisé 687 affaires, avec702 échantillons reçus pour analyse au cours de l'année. Les cas de toxicologie, quant à eux, dépassent largement ceux liés à la conduite en état d'ivresse, avec 727 analyses effectuées sur 2 587 échantillons reçus. Dans ce domaine, un retard dans les analyses est également à noter, bien que celles-ci soient essentielles pour les enquêtes portant sur des empoisonnements, des overdoses ou des investigations criminelles.

La section de biologie, acteur central dans les enquêtes médico-légales et scientifiques, a traité 1 716 cassur 4 982 échantillons reçus. Les affaires traitées par cette section couvrent un large éventail de domaines, incluant des analyses d'ADN, des examens médico-légaux et des études biologiques sur des preuves matérielles. Les affaires de vols arrivent en tête avec 405 cas, suivies par les décès suspects, avec 321 cas, et les accidents de la route, qui comptent 163 dossiers. Les affaires de nature sexuelle représentent un total alarmant de 329 cas, répartis comme suit : 49 viols, 124 cas d'abus sexuels sur mineurs, 50 relations sexuelles avec une mineure de moins de 16 ans, 19 affaires de sodomie, et 87 attentats à la pudeur. En 2023, le FSL a également effectué 7 100 analyses ADN.

Nouveau laboratoire à la vigie

Le FSL sera bientôt doté d'un nouveau laboratoire à La Vigie, d'une valeur de Rs 790 millions. Le processus d'acquisition pour la construction du nouveau bâtiment a été finalisé, avec la sélection de l'entrepreneur principal et des spécialistes, et la signature du contrat en juin 2023. Après l'approbation finale du dossier d'affaires et l'obtention des financements nécessaires, les travaux de construction ont débuté en novembre 2023. Cette phase de construction devrait durer environ deux ans, suivie d'une période de transition avant que l'ensemble des services ne soient pleinement opérationnels dans la nouvelle infrastructure.

Suite au départ de Vidhu Madhub-Dassyne mardi, Vedwuntee Ujoodha-Deepooa été nommée directrice par intérim avec effet immédiat. Précédemment, elle occupait le poste de Chief Forensic Scientist en biologie. La nomination d'un nouveau directeur permanent prendra encore du temps, car il est nécessaire de rétablir la normalité et de revoir le schéma de service, qui avait été modifié pour répondre aux intérêts de certaines personnes dans le passé.