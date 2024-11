Ile Maurice: Des experts étrangers attendus

L'examen de l'escalier mécanique qui a cédé à Grand Baie La Croisette sera effectué par des experts étrangers en compagnie des fonctionnaires du ministère des Infrastructures publiques et de la police. Les experts étrangers sont attendus ce week-end. L'escalator reste sous surveillance policière dans le cadre de l'enquête.

Jusqu'à présent, plusieurs personnes ont été auditionnées après le tragique accident de Fateemah Dogansoy, née Dilmahomed. Parmi elles, la responsable des installations de Grand Baie La Croisette. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle n'était pas en service ce jour-là, mais qu'elle avait été informée de l'inci- dent par un de ses collègues.

Elle a éclairé la police sur l'employé chargé de tous les ascenseurs, escalators et travelators de Grand Baie La Croisette, ainsi que sur le responsable de leur entretien et maintenance. Elle a également indiqué qu'un responsable de service est présent quotidienne- ment à Grand Baie La Croisette pour s'assurer du bon fonctionnement des installations et prendre les mesures nécessaires en cas de besoin.

Elle a souligné que tous les ascenseurs, escalators et travelators fonctionnent à partir de 9 h 30 chaque jour et s'arrêtent tard le soir, selon la fréquentation du public. Les enregistrements des images CCTV de Grand Baie La Croisette, capturées depuis la salle de contrôle, ont également été sécurisés par la police. La consultante en santé et sécurité de La Croisette a aussi été entendue.

Arshad Gassita, leading counsel de la famille Dilmahomed, a indiqué qu'il a déjà adressé des correspondances aux instances concernées et qu'il a pu s'entretenir avec Yasmine, la mère de Fateemah, qui se trouve au chevet de sa fille à Chennai. Cette dernière lance un appel au public après avoir appris que des individus malintentionnés tentent de récolter des fonds en utilisant le nom de sa fille. Elle demande à la population de ne pas tomber dans ce piège : «En temps et lieu, si nous avons besoin d'aide, nous le ferons avec l'aval de la police. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, nous bénéficions de l'aide de l'État et de la société Al ihsaan», a déclaré Yasmine à Me Arshad Gassita.

Fateemah a subi une nouvelle intervention chirurgicale en Inde, et la famille devra attendre le retour des médecins pour décider de la suite. Yasmine, par l'intermédiaire de ses avocats, a exprimé sa profonde gratitude envers toute la population pour leur soutien, ainsi qu'au chef de l'État, Navin Ramgoolam, son épouse Veena, le ministre de la Santé Anil Bachoo, le parlementaire Ehsan Juman et le ministre Shakeel Mohamed, ainsi qu'à tous ceux qui se sont déplacés pour lui apporter leur soutien en ces moments de détresse.

Elle a ajouté que, même en Inde, elle reçoit beaucoup de soutien, et que le consulat lui rend visite régulièrement. Elle demande de continuer à prier pour sa fille.

Me Anas Sakhawoth représente également la famille, tandis que Me Kavoraj Bokhoree est leur avoué.