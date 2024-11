Algérie: Conseil de sécurité - Le pays joue un rôle important dans la défense des droits des peuples opprimés

LISBONNE — Le président de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand a affirmé que l'Algérie jouait un rôle important durant son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne la défense des droits des peuples opprimés, et à leur tête les peuples palestinien et sahraoui.

Dans une déclaration à l'APS peu avant l'ouverture des travaux de la 48e conférence de l'EUCOCO, M. Galand a souligné que l'Algérie jouait un rôle actif depuis son élection au Conseil de sécurité dans la défense des droits des peuples sous occupation, en proie au pillage de leurs ressources.

"Effectivement, l'Algérie s'acquitte de son devoir" et oeuvre aujourd'hui avec plusieurs pays du Sud, à lutter contre le génocide en cours en Palestine, a-t-il estimé, saluant le grand pas franchi par ces pays pour faire entendre la voix de leurs peuples dans les tribunes de l'ONU.

Evoquant les travaux de la 48e session de l'EUCOCO, M. Galand a rappelé la conjoncture dans laquelle se tient ce rendez-vous coïncidant avec le 50e anniversaire de la "Révolution des oeillets" au Portugal, ainsi qu'avec le 50e anniversaire de la trahison de l'Espagne de ses engagements envers le Sahara occidental, et l'occupation marocaine de ce territoire.

La conférence se tient au moment où la cause sahraouie a remporté une nouvelle victoire juridique, après la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le 4 octobre dernier, portant annulation des accords commerciaux Maroc-UE car incluant de manière illégale les territoires du Sahara occidental, considéré comme "un territoire distinct et séparé" du Maroc", a-t-il rappelé, ajoutant que la CJUE avait également affirmé que le Front Polisario était le seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui.

Cet élan de solidarité internationale est appelé aujourd'hui à modifier sa stratégie de lutte, à travers l'ouverture de nouvelles perspectives pour défendre l'avenir du peuple sahraoui et ouvrir la voie à de nouvelles actions juridiques face à quiconque oserait s'allier avec le Maroc pour exploiter les ressources naturelles de ce peuple.

La bataille juridique se poursuit pour mettre fin au pillage des ressources du peuple sahraoui, a-t-il révélé, soulignant que l'EUCOCO se rendra le 10 décembre prochain au Parlement européen pour s'assurer du respect de la décision de la CJUE par les entreprises européennes.

Pour rappel, les travaux de la 48e conférence de l'EUCOCO ont débuté vendredi dans la capitale portugaise Lisbonne, en présence des mouvements de solidarité européens et des délégations de plusieurs pays, ainsi que de près de 300 personnalités politiques, médiatiques et du monde de la culture.