Algérie: Les parcs nationaux algériens rayonnent sur Mars - Une distinction historique et universelle

WASHINGTON — Les parcs nationaux du Tassili N'Ajjer, du Djurdjura et du Ghoufi, célèbres pour leurs paysages à couper le souffle et leur biodiversité unique, ont été intégrés à la nouvelle cartographie de la région martienne de Jezero, une initiative proposée par l'éminent physicien, Noureddine Melikechi.

Ces parcs nationaux emblématiques du pays, résonnent désormais au-delà de notre planète.

Cette distinction "historique et universelle" met en lumière la valeur inestimable des trésors naturels algériens, désormais immortalisés au-delà des frontières terrestres.

"Nos parcs nationaux sont bien plus que des espaces naturels : ils incarnent notre mémoire collective et reflètent avec éclat la richesse de notre identité nationale. Leur inclusion dans la cartographie martienne est un hommage à notre Algérie éternelle, unissant symboliquement notre terre à celle de Mars," a déclaré le Professeur Melikechi.

Ce spécialiste en spectroscopie laser atomique et moléculaire a tenu également à remercier les équipes scientifiques impliquées dans les deux missions martiennes de la NASA, ajoutant "que par leur travail et appui, et celui de Jeffrey Schroeder du Jet Propulsion Laboratory, le patrimoine naturel algérien rayonne aujourd'hui dans l'univers."

De son côté, l'ambassadeur de l'Algérie aux Etats-Unis, Sabri Boukadoum, a exprimé son admiration pour cette réalisation exceptionnelle.

"Cette reconnaissance, inscrivant nos parcs nationaux sur la carte martienne, est une immense source de fierté pour l'Algérie. Elle symbolise non seulement la richesse et la diversité de nos paysages, mais aussi notre héritage culturel, un héritage à préserver et à célébrer.", a-t-il affirmé.

Ce moment historique nous rappelle l'importance cruciale de préserver nos paysages et notre biodiversité. Il invite chaque citoyen, en Algérie comme ailleurs, à redécouvrir ces joyaux naturels et à les protéger pour les générations futures.

Elle inspire un engagement collectif à valoriser notre patrimoine inestimable tout en explorant de nouveaux horizons scientifiques.

Les avancées des missions Curiosity et Perseverance de la NASA continuent d'émerveiller le monde, révélant des secrets fascinants de la planète rouge.

Depuis leur arrivée sur Mars, ces rovers ont contribué à des découvertes majeures : la confirmation de l'existence passée d'eau par Curiosity et la recherche de signes de vie microbienne ancienne dans la région de Jezero par Perseverance, tout en préparant la collecte d'échantillons pour un retour sur Terre.