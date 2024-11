Algérie: Modernisation de la gestion des finances publiques - Lancement de la première phase de déploiement du SIGB

ALGER — Le ministère des Finances a annoncé, vendredi, le lancement de la première phase de déploiement du Système Intégré de Gestion Budgétaire (SIGB) dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation de la gestion des finances publiques.

Une réunion stratégique pour marquer le lancement de la première phase de déploiement de ce système a été présidée jeudi par le ministre des Finances, Laaziz Faid, au siège de son département ministériel, selon un communiqué du ministère.

Ce projet vise à moderniser la gestion des finances publiques, avec l'intégration du SIGB dans une première étape dans quatre régies clés du ministère.

Il s'agit de la Direction générale des Douanes (DGD), de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTC), la Direction Générale du Budget (DGB) et de La Direction générale des Impôts (DGI).

Les équipes du ministère, appuyées par l'équipe du Projet d'appui à la gestion des finances publiques et à la mobilisation des ressources domestiques en Algérie (PAGFAL), ont présenté l'architecture technique de ce système.

Celle ci est "structurée autour d'une infrastructure avancée avec des serveurs certifiés, assurant des performances optimales et une sécurité renforcée pour les données financières".

Le périmètre fonctionnel couvre les opérations de recettes (fiscales, douanières et domaniales) et de dépenses, intégrant toutes les phases d'exécution budgétaire : engagement, service fait, liquidation, mandatement et paiement.

Aussi, une démonstration réelle du système, et ses différentes fonctionnalités a été effectuée, illustrant son efficacité et sa précision dans l'exécution des transactions financières.

"Le SIGB, pivot dans la modernisation des finances publiques, constitue une réponse aux objectifs de renforcement de la discipline budgétaire, d'optimisation de l'utilisation des ressources publiques, d'amélioration de la transparence et d'efficacité des services publics, ainsi que celui de l'amélioration du climat des affaires", souligne le ministère.

Il permettra, également, une meilleure gestion des budgets publics, basée sur les droits constatés, une sécurisation des données financières face aux menaces de plus en plus sophistiquées et enfin une intégration transparente entre les systèmes d'information, facilitant l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ajoute la même source.

Le ministère a fait savoir que le déploiement progressif du SIGB qui se fera sur plusieurs étapes, s'étendra à d'autres structures et ministères.

La première phase de déploiement du système portera sur l'intégration de toutes les régies du ministère des Finances.

La deuxième phase portera sur l'extension du système aux ministères de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture et des Travaux Publics.

La troisième phase consiste, quant à elle, à la généralisation complète à l'ensemble des administrations publiques à horizon 2027.

Le communiqué rappelle que "le SIGB a été hébergé sur le DATACENTER du ministère des Finances, une infrastructure moderne, certifié TIER 3, garantissant une disponibilité élevée, une sécurité optimale, et une évolutivité adaptée aux besoins croissants de l'administration".

Cette action réaffirme l'engagement du ministère des Finances à "moderniser les processus de gestion budgétaire et comptable, en renforçant l'efficacité, la transparence et la performance des finances publiques", conclut le communiqué.