Maroc: Début à Rabat des travaux de la 34ème session ordinaire du Conseil supérieur des Oulémas

Rabat — Avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil supérieur des Oulémas, les travaux de la 34ème session ordinaire du Conseil ont débuté vendredi à Rabat.

Au cours de cette session, dont la séance d'ouverture a été marquée par la présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et du secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas, Mohamed Yssef, les commissions du Conseil se pencheront sur l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour, à savoir la lecture et l'examen du bilan préliminaire pour la mise en oeuvre du plan de communication (Tabligh) dans les régions pilotes du Royaume.

Le temps de deux jours, cette session s'attellera à l'examen des activités des Conseils des Oulémas dans les différentes régions du Royaume dans le cadre de l'action et de la coordination régionales.

Il s'agit aussi du suivi des résultats de l'action des commissions permanentes et provisoires du Conseil entre les 33ème et 34ème sessions, en plus de l'adoption du plan d'action annuel du Conseil supérieur des Oulémas et des Conseils régionaux et locaux au titre de l'année 2025 et de l'approbation du projet de budget du Conseil pour la même année.

Intervenant à cette occasion, M. Toufiq a souligné que le renforcement du plan de communication (Tabligh) comporte de nombreuses mesures, en particulier, l'intégration des imams dans les villes et les campagnes dans ce plan inédit, qui s'inscrit dans le cadre du devoir des Oulémas de remplir leur mission de transmission du savoir.

Ce plan, a-t-il précisé, porte sur l'intégration des prêcheurs, des Mourchidines et Mourchidates, ainsi que des prédicateurs, soulignant dans ce sens l'importance de l'action de terrain et de la communication.

Il a, à cet égard, mis en avant le rôle de la communication numérique dans le plan "Tabligh", eu égard aux grandes possibilités qu'elle offre pour atteindre le plus grand nombre de destinataires au Maroc comme à l'étranger.

De son côté, M. Yssef, a mis en exergue le rôle pionnier du Conseil supérieur des Oulémas, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, soulignant que le Conseil a réalisé des progrès importants sur la voie de la consolidation du savoir, du renforcement du rôle des Oulémas et de la préservation de l'histoire de la oumma et de ses spécificités.

Le Secrétaire général du Conseil a évoqué, à cette occasion, les attentes de la oumma vis-à-vis des Oulémas, en termes de mobilisation spirituelle, nationale et spirituelle.

Pour sa part, Widad El Aidouni, membre du Conseil supérieur des Oulémas, a indiqué que le Conseil a approuvé lors de la session précédente le plan d'action concernant le plan de communication (Tabligh) dans l'objectif de promouvoir l'action des Conseils des Oulémas et du discours religieux au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, Mme El Aidouni a tenu à saluer les efforts des Oulémas du Maroc, qui s'emploient avec abnégation à transmettre et clarifier les préceptes de la religion, soulignant qu'il s'agit d'une mission et d'un devoir permanents et fondamentaux.

Les travaux de cette 34ème session ordinaire du Conseil devraient se poursuivre, samedi, avec la tenue des réunions des commissions et la préparation des rapports.