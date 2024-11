Afrique: MEDays 2024 - Le Maroc, acteur stratégique de la coopération africaine (anciens ministres)

Tanger — D'anciens ministres africains et experts internationaux ont salué, vendredi à Tanger, le rôle stratégique du Maroc dans la coopération africaine, sa diplomatie active à l'échelle mondiale, et son modèle exemplaire en matière de développement économique, politique et environnemental.

Réunis lors d'un panel intitulé "Le rôle du Maroc dans la solidarité africaine et la diplomatie globale : Plaidoyer pour la souveraineté, la diversification économique et l'indépendance politique", dans le cadre de la 16ème édition du Forum MEDays, d'anciens ministres africains ont souligné l'importance du modèle économique, politique et diplomatique du Royaume ainsi que son rôle dans la résolution des crises continentales.

A cet égard, l'ancien ministre somalien des Affaires étrangères, Mohamed Abdirazak, a mis en avant la position stratégique du Maroc, qui constitue une passerelle entre l'Afrique et l'Europe, en insistant sur son rôle crucial pour favoriser l'unité africaine et le développement régional.

Il a également salué la coopération marocaine avec les pays africains dans divers secteurs, ainsi que l'engagement du Royaume, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une image positive de l'Afrique à l'échelle internationale.

De son côté, Lutfo Dlamini, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Eswatini, a exprimé sa gratitude pour l'aide apportée par le Maroc durant la pandémie de Covid-19, notamment à travers l'envoi d'assistance humanitaire précieuse à son pays.

Il a également loué le rôle clé du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, tout en soulignant la capacité du Royaume à allier modernité et authenticité.

Le directeur du Centre international pour la recherche en droits de l'Homme à Bruxelles, Ramadan Abujazar, a, quant à lui, souligné l'importance du rôle du Maroc dans la résolution du conflit libyen, mettant en avant son engagement en tant que médiateur et la force et l'efficacité de sa diplomatie.

Il a affirmé que la diplomatie marocaine ne se limite pas à la scène continentale mais s'étend également à l'échelle mondiale, citant la ville de Skhirate comme un symbole international de réconciliation, grâce à son rôle clé dans le processus de paix en Libye.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 16e édition du Forum international MEDays, qui se poursuit à Tanger jusqu'au 30 courant, réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6 000 participants venus de plus de 100 pays.