Tunisie: Suspension des cours dans les collèges Roued 1 et Roued 2

Les cours ont été suspendus ce vendredi dans les collèges Roued 1 et Roued 2, après que des groupes d'élèves ont lancé des pierres sur l'entrée de l'établissement et sur le parking des enseignants.

Cet incident s'est déroulé parallèlement à une heure de protestation organisée par les enseignants dans la cour de l'école, à l'appel de la Fédération générale de l'enseignement secondaire. Cette mobilisation fait suite au décès tragique d'un enseignant au collège Ibn Charaf de Chebba, dans le gouvernorat de Mahdia, selon Mohamed Amine Jallibi, secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire à Roued.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Jallibi a indiqué que le personnel éducatif n'a pas pu reprendre les cours après ces agressions. « La direction des deux établissements a pris la décision de suspendre les cours pour le reste de la journée. Sans l'intervention rapide des forces de l'ordre, la situation aurait pu tourner au drame », a-t-il affirmé.

Le collège Roued 1, selon Jallibi, fait face depuis 2017 à une situation critique, avec une surcharge extrême d'élèves - environ 2.300 inscrits - et un déficit important de personnel, notamment parmi les agents, les administratifs et les surveillants. Bien que l'établissement ait été scindé en deux collèges distincts pour l'année scolaire 2024-2025, les problèmes persistent. La violence, à la fois à l'intérieur et autour des établissements, reste une menace constante.

« Nous avons alerté tous les ministres de l'Éducation qui se sont succédé depuis 2017 sur cette situation désastreuse, mais aucune solution concrète n'a encore été mise en oeuvre », a déploré Jallibi.

Les syndicats et le corps éducatif appellent à des mesures immédiates pour remédier à ces problématiques. Parmi les solutions évoquées : un renforcement des effectifs pédagogiques et administratifs, des investissements dans l'infrastructure scolaire pour réduire la surpopulation, ainsi qu'un encadrement plus strict pour lutter contre les violences en milieu scolaire.