Tunisie: Salon international du chocolat et de la pâtisserie - La passion du goût !

La nouvelle édition du Salon international du chocolat et de la pâtisserie prend fin aujourd'hui, après avoir régalé les papilles des visiteurs, trois jours durant.

Ayant ouvert ses portes le 28 novembre 2024, à l'Utica, le salon a offert à plus de soixante-dix exposants la possibilité de mettre en lumière leurs produits gourmands et leurs créations, à la fois savoureuses et raffinées.

Il faut dire que le chocolat séduit de plus en plus les pâtissiers et les artisans de la confiserie. Il dépasse largement son statut de sucrerie typique pour être, désormais, l'indice de la modernité en matière de confiserie internationale. En Tunisie, il continue à motiver bon nombre d'artisans qui, férus de chocolat, décident d'en devenir les maîtres. Et comme d'accoutumée, le salon regroupe ces entreprises artisanales pas comme les autres sous la coupole de la fine bouche et de la promotion spécial fin d'année.

Il est 11h en ce vendredi 29 novembre 2024. L'espace d'exposition de l'Utica connaît une dynamique commerciale notable. Les visiteurs fidélisés au fil des éditions ont répondu présent à l'appel. «Je ne rate ce salon pour rien au monde !», indique Amani riante. Cette étudiante s'est déplacée ainsi que son amie pour déguster du chocolat raffiné. «Je dépenserai le dernier billet de vingt dinars qui me reste de mon argent de poche en achetant du bon chocolat», ajoute-t-elle. Et elle sera certainement face à l'embarras du choix...

