Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 novembre 2024

La France va devoir fermer ses bases au Sénégal, dit le président sénégalais

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a indiqué jeudi dans un entretien avec l'AFP que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence est incompatible selon lui avec la souveraineté de son pays. "Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain", a dit M. Faye dans cet entretien au palais présidentiel.

M. Faye, élu en mars sur la promesse de rétablir la souveraineté de son pays, a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un acte de "rupture", et a défendu un "partenariat rénové" avec l'ancienne puissance coloniale et alliée historique française. (Source VOA)

RDC : Plus de 300 élèves privés d’école après une pluie dévastatrice

Plus de 300 élèves de l’Institut Monkana 2 du village Camp Banku situé à 25 Km de la ville de Bandundu (Kwilu) n’étudient plus depuis quelques jours après la destruction de leur bâtiment scolaire par la pluie.

D’après la société civile de camps banku, la pluie accompagnée d’un vent violent qui s’est abattue sur ce village a occasionné des dégâts matériels importants. Belva Ngia, président de cette structure parle notamment du bâtiment de l’institut Monkana 2 qui est complètement détruit. Du coup, plus de 300 élèves de cette école publique sont privés des cours car ils n’ont plus de salles de classe. (Source Radio Okapi)

Retrait de la circulation des billets de 50 et 25 francs guinéens de la série 1985

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) informe le public, les institutions financières et l’ensemble des acteurs économiques de la décision de démonétiser les billets de GNF 50 et GNF 25 de la série 1985. La date limite de cette opération est fixée au 30 juin 2025. Passé ce délai, ces billets ne seront plus acceptés comme moyens de paiement ni échangés sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, la Banque Centrale de la République de Guinée invite tous les détenteurs de ces billets à les échanger dans les guichets spéciaux ouverts dans les agences de la BCRG à Conakry ainsi qu’en province à compter du lundi 02 décembre 2024. La Banque Centrale de la République de Guinée sait compter sur le civisme et la bonne compréhension de chacun et de tous, pour le respect scrupuleux de ce communiqué (Source mediaguinee)

Gabon : La Cour constitutionnelle valide le « oui » au référendum

La Cour constitutionnelle au Gabon a définitivement validé vendredi l’adoption de la nouvelle Constitution approuvée mi-novembre par référendum, avec 91,64% de « oui », a annoncé son président, une étape-clé du retour au pouvoir des civils après le coup d’Etat d’août 2023.

Les résultats définitifs proclamés en audience solennelle totalisent moins d’inscrits (853 028 au lieu de 868 115), moins de votants (462 166 au lieu de 463 066) et moins de suffrages exprimés (416 382 au lieu de 454 173) que les chiffres provisoires publiés par le ministère de l’Intérieur, mais le taux de participation, enjeu crucial de cette consultation, est en légère hausse à 54,18% (53,54% auparavant). (Source apanews)

Fin de l’accord militaire Tchad-France : Les questions en suspens après l’annonce de Ndjamena

La résiliation de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France, annoncée jeudi 28 novembre par le chef de la diplomatie tchadienne après une visite officielle de son homologue français, soulèvent plusieurs questions : pourquoi cette décision de Ndjamena ? Et quelles conséquences directes sur la présence militaire française au Sahel et plus largement en Afrique ?

Il n'y a, à cette heure, aucune certitude concernant la décision du Tchad de mettre « fin à la coopération en matière de défense, signée avec la République française ». Les conseillers français listent les événements qui ont pu servir d'irritants, côté tchadien. Ils notent que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a focalisé sa visite à Ndjamena et à Adré sur la guerre au Soudan voisin et sur l'aide humanitaire et n'a pas assez parlé du Tchad. (Source RFI)

Mali : Les défis du général Abdoulaye Maïga ! Au-delà de tout, prôner le pardon par la réconciliation

Nommé Premier ministre le jeudi 21 novembre 2024 en remplacement de Dr. Choguel Kokalla Maïga, le général de division Dr. Abdoulaye Maïga a pris fonction dès le lendemain 22 novembre. En quatre ans de gestion de la Transition, le Mali a connu trois chefs de gouvernement. Mais, c’est la première fois qu’un militaire est nommé à la Primature.

Avec la multiplication des attaques jihadistes suivies de massacres des populations et de destruction de leurs biens et avoirs ces derniers mois, la population attend énormément du nouveau Premier ministre. Décrit comme rigoureux et réservé, Abdoulaye Maïga, à qui a formé son gouvernement le jour même de sa nomination, hérite de plusieurs dossiers sur lesquels le bilan de son prédécesseur, Choguel Maïga, est très mitigé. (Source maliweb)

Vih/Sida en Côte d’Ivoire : La prévalence en baisse, passant de 4,7 % à 1,82 %, selon Dr Marie-Paule Kodjo

À l’occasion de la Journée mondiale du sida, célébrée le 1er décembre 2024, le Conseil national des droits de l’homme (Cndh), en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour la lutte contre le sida (Onusida), a dévoilé son rapport annuel lors d’une conférence tenue le vendredi 29 novembre 2024, au siège du Cndh à Cocody Deux-Plateaux, Abidjan.

« Ce rapport met une fois de plus en évidence que la question du Vih/Sida demeure une préoccupation majeure pour la communauté nationale et internationale », a déclaré Mme Marie-Paule Kodjo, vice-présidente du Cndh, représentant la présidente Mme Namizata Sangaré. (Source fratmat)

Madagascar : Administration pénitentiaire : Lutte contre la corruption et fermeté dans les prisons

La passation de commandement entre le Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire (DGAP) sortant et sa successeure, Sakina Volazara Mohamady s’est tenue dans la matinée d’hier au Kianja Barea Mahamasina.

La cérémonie a été marquée par l’accession au commandement d’une femme. Une grande première dans les annales du ministère de la Justice en général et de l’Administration pénitentiaire en particulier. Dans son discours, l’Inspecteur en chef Sakina Volazara Mohamady a fait part de sa volonté de conduire l’administration pénitentiaire vers une nouvelle ère. (Source MidiMadagasikara)

La Russie et le Burkina Faso discutent de grands projets de coopération militaire et économique

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Kyelem de Tambela, a échangé vendredi avec une délégation russe conduite par le vice-président du gouvernement fédéral, Alexandre Valentinovitch Novak, sur des questions de coopération militaire, technique et économique.

La rencontre a permis d’aborder plusieurs projets de collaboration, notamment dans les domaines de l’extraction des ressources naturelles, de l’énergie, de la numérisation des services étatiques et de la formation.

« Nous sommes à Ouagadougou pour des négociations sur des questions de coopération économique, en vue de permettre l’entrée des entrepreneurs russes sur le marché burkinabè, notamment dans les secteurs de l’extraction des ressources naturelles et de l’énergie », a déclaré Alexandre Valentinovitch Novak. (Source AIB)

Le Made in Benin en lumière en Chine

C’est à travers un stand attractif sous le slogan "CHOOSE BENIN", que le Bénin a participé du 5 au 10 novembre 2024, à la 7e édition de la China International Import Expo (CIIE). Les exposants béninois ayant pris part à cette foire internationale en Chine, ont noués de partenariats fructueux avec divers investisseurs sur le continent asiatique.

Le Made in Benin a marqué un tournant majeur à la 7e édition de la China International Import Expo. En plus des produits tels que l’ananas « Pain de Sucre », les amandes de cajou, le miel et le beurre de karité connus pour leur qualité exceptionnelle, plusieurs autres produits d’origine béninoise ont été présentés aux visiteurs venus de partout sur le continent asiatique et ailleurs dans le monde. Il s’agit selon les services de communication du gouvernement, du sodabi, avec la liqueur « Queen of Soto », l’une des grandes révélations de l’exposition. Les amandes de cajou et les snacks à base de soja ont également attiré l’attention des acheteurs » lors des séances de dégustation. (Source 24haubenin)