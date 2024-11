Congo-Kinshasa: Le CEPAS plaide pour l'opérationnalisation de la réserve de l'armée dans le pays

Le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS) a appelé le Gouvernement congolais à mettre en oeuvre des mesures concrètes pour rendre opérationnelle la Réserve armée de la défense et renforcer l'efficacité du Programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire (PDDRCS).

Ce plaidoyer a été formulé le jeudi 28 novembre à Kinshasa, lors d'une conférence-débat sur les processus de Luanda et de Nairobi et les défis de la paix en RDC.

La conférence, animée par maître Nickson Kambale, expert en construction de la paix, et le Père Rigobert Minani, chef de secteur recherche et animation socio-politique au CEPAS, a permis de dresser un état des lieux des efforts du gouvernement congolais dans le cadre des processus de paix en cours. Les intervenants ont également relevé les obstacles à ces initiatives et proposé des solutions pour accompagner l'action gouvernementale.

Nickson Kambale a mentionné la nécessité de recadrer les actions du gouvernement pour rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Selon lui, les processus de Luanda et de Nairobi doivent être abordés de manière multilatérale, et non bilatérale, notamment avec le Rwanda, qu'il accuse de ne pas respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis-Abeba. Cet accord oblige les États signataires à ne pas soutenir les groupes armés qui menacent la sécurité des autres pays.

D'autre part, Nickson Kambale a insisté sur l'importance d'un engagement ferme du gouvernement pour surmonter les défis actuels. Selon lui, l'opérationnalisation de la Réserve armée et le financement autonome du PDDRCS sont des étapes importantes pour restaurer la paix et la stabilité en RDC.