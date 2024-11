Afrique: La CEA et le NEPAD ont signé un protocole d'accord pour promouvoir le développement u continent

<strong>Addis Abeba, le — La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'agence de développement de l'Union africaine - Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) ont signé un protocole d'accord pour faciliter la coopération et la collaboration conjointes dans le développement de l'Afrique.

Le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, et le directeur général de l'AUDA-NEPAD, Nardos Bekele-Thomas, ont signé le protocole d'accord à Addis Abeba.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ENA, le protocole d'accord décrit un programme de travail collaboratif pour les années 2024 à 2028, axé sur le renforcement de la résilience pour le développement durable en Afrique, en harmonie avec l'Agenda 2063 de l'UA et l'Agenda 2030 des Nations Unies.

À cet égard, les deux institutions ont convenu de suivre l'approche « Deux agendas - un cadre » dans six domaines clés, notamment l'amélioration des statistiques, des données et des systèmes nationaux pour aider à mettre en œuvre le STYIP de l'Agenda 2063.

L'accord prévoit également d'aider les pays africains, les groupes économiques régionaux et l'Union africaine (UA) à intégrer le deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 dans leurs plans stratégiques de développement nationaux, régionaux et continentaux.

L'accord facilitera le développement et l'opérationnalisation du Fonds de développement de l'Agenda 2063 de l'UA en plus de promouvoir l'intégration régionale, notamment par le biais du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), et de soutenir l'action climatique, y compris les efforts d'adaptation, d'atténuation et de résilience.

L'accent sera également mis sur l'industrialisation et la diversification économique, notamment les chaînes de valeur régionales, les produits pharmaceutiques et les zones économiques spéciales.

L'élaboration et la mise en œuvre du Plan stratégique AUDA-NEPAD 2024-2028, en mettant l'accent sur les domaines clés du protocole d'accord.

Le Secrétaire exécutif de la CEA et le PDG du NEPAD ont tous deux souligné la nécessité d'une collaboration entre les parties prenantes du développement du continent lors d'une discussion préalable à la signature.

Ils ont convenu que les défis du continent étaient surmontables et nécessitaient un engagement et une action politiques pour relever certains d'entre eux grâce à la mise en œuvre efficace de l'Agenda 2030 et 2063.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance d'améliorer les capacités de gestion des données et des statistiques sur le continent, car elles sont fondamentales pour les décisions politiques et servent de guide pour la formulation des efforts de développement du continent.

Gatete et Nardos ont tous deux réaffirmé leur engagement en faveur de la mise en œuvre réussie du protocole d'accord.