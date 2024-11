Congo-Brazzaville: Concert - Mwassi Moyindo enflamme l'IFC au rythme de « Nlaku »

Après Canal-Olympia en juin dernier, Mwassi Moyindo a livré une performance de haute facture le 22 novembre à l'Institut français du Congo (IFC) à la cadence de son nouvel EP « Nlaku ».

Slameuse à la voix douce et aux textes saisissants, Mwassi Moyindo a emporté le public dans son univers, le temps de la soirée. Dans un style urbain se mêlant à de la rumba et du folklore, le slam a retentit en français, lingala, lari. Chaque titre interprété transcendant la réalité afin de sensibiliser et éduquer le public. Le répertoire de cette soirée était essentiellement constituée des titres de l'EP "Nlaku" comme « Reste », « Belle », « Naza sé wa yo » ou encore « Ya ngo » dont le clip vidéo a été diffusé en exclusivité lors du concert. A ces titres, se greffaient des morceaux salués par le public comme « Ngiena », « Louzolo », « Yaka »...

Pour cette soirée, Mwassi Moyindo a partagé la scène avec d'autres artistes connus du grand public tels que Bioman, Sosey, Nestelia Forest, Aris ou encore Dalie Dandala. Au-delà de cette nouvelle génération qui émerge, la slameuse congolaise a partagé la scène avec Zao Casimir sur le titre « Moustique ». Un duo intergénérationnel qui a marqué le clou de la soirée dans une atmosphère conviviale. Zao Casimir a souhaité plein succès à Mwassi Moyindo dans sa carrière. « Cela m'a fait énormément de bien d'entendre ces paroles de bénédiction parce qu'en plus, c'est quelqu'un que j'adule. Avant cette scène, il m'a toujours dit, tu iras loin et j'espère que ces paroles se réaliseront dans ma vie », a fait savoir l'hôtesse du concert.

À en croire l'enthousiasme du public, ce concert a été une réussite. « Je viens souvent ici à l'IFC et j'ai l'habitude des spectacles. Ce soir encore, c'était bien, la scène était éblouissante. Mwassi Moyindo était performante et j'ai bien aimé ses textes qui nous reboostent, nous conseillent et nous ont fait danser dans la joie et la bonne humeur », a confié Marie Nicole Tsiampassi. À Jésus Sony de renchérir, « on a tout consommé, c'était très bien. Elle est à la hauteur de ce qu'elle est et elle fera plus et mieux encore, elle mérite en fait un stade ».

Pour l'artiste, c'est une joie d'avoir pu satisfaire le public car cela est effectivement le but d'un spectacle grand public. « Je me suis bien amusée, c'était très bien, j'avais en face de moi un public très content d'être là et je sentais que chaque personne avait envie d'y être. Merci beaucoup au public. Il a fait en sorte que je passe une très belle soirée et ça n'aurait pas été possible sans lui », a déclaré Mwassi Moyindo qui se projette une tournée, toujours dans le cadre de la promotion de son EP « Nlaku » qui signifie « Flamme » en français.