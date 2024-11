Soudan: Conflit au pays - Jean-Noël Barrot plaide pour la fin des hostilités

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, visitant le 28 novembre des camps de réfugiés soudanais au Tchad, a exhorté les parties belligérantes au Soudan à cesser leurs hostilités et à s'engager dans des négociations.

Jean-Noël Barrot a également invité « les puissances étrangères qui sont alliées aux belligérants à cesser de jeter de l'huile sur le feu », sans donner plus de détails ni sur ces pays ni sur les actions qu'il leur attribue.

Le chef de la diplomatie tchadienne, Abderaman Koulamallah, a indiqué que son pays gardait « sa stricte neutralité dans le conflit », ajoutant que « la guerre au Soudan menace le Tchad parce que les combats les plus violents ont lieu dans nos frontières et nous partageons plus de 1 084 km de frontières avec le Soudan». « Nous avons intérêt à ce que la paix revienne au Soudan et à rester le plus neutre possible dans cette guerre au Soudan », a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie française a annoncé une allocation supplémentaire de 7 millions d'euros pour soutenir l'action des organisations onusiennes et non gouvernementales dans la lutte contre le choléra et dans l'accompagnement des femmes et enfants en bas âge au Tchad. Il a entamé, le 27 novembre au soir, une visite au Tchad dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduira également à Addis-Abeba en Ethiopie, à Dakar au Sénégal et au Caire en Egypte.