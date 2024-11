Congo-Brazzaville: Musique - Aly Moulady fait son comeback avec « Éphéméride »

Le talentueux musicien congolais, Arsène Moulady, plus connu sous le pseudonyme d'Aly Moulady, mettra sur le marché du disque, en début décembre, son nouveau single baptisé "Éphéméride".

Avec "Éphéméride", Aly Moulady vise à toucher le coeur de ses fans en évoquant les thèmes du passage du temps et des souvenirs précieux. Ce single est une invitation à réfléchir sur les moments éphémères de la vie et à apprécier chaque instant.

Le message central est que la vie est faite de moments précieux et fugaces qu'il faut chérir. L'auteur utilise des paroles poignantes et une mélodie captivante pour transmettre cette réflexion sur la temporalité et l'importance de vivre pleinement chaque jour.

Aly Moulady a à son actif plusieurs albums et singles qui ont marqué la scène musicale congolaise. Le premier, « Sérénade », sorti en 1996, avec sa musique avant-gardiste et ses textes exhortant la jeunesse à prendre son destin en main, a été primé " Révélation 97" par le Bureau congolais des droits d'auteur. il a sorti « Bouge ! » en 2005, confirmant ainsi son savoir-faire artistique.

En 2008, il a lancé son troisième opus intitulé « Maxi-Bonheur», un maxi CD comprenant six titres, tous écrits et arrangés par lui-même. Ce maxi CD est une auto-production de son label « 203 Production » basé en France et au Congo Brazzaville. Il a reçu la même année le trophée de « Meilleur artiste de la diaspora » des mains de Médard Milandou lors des trophées de la musique congolaise « Tam-Tam d'or ».

Dans "Éphéméride", Aly Moulady a collaboré avec plusieurs artistes talentueux, ajoutant ainsi de la diversité et de la richesse à la chanson. Les collaborations passées incluent des figures importantes de la scène musicale qui apportent une touche unique à ses morceaux.

Dans une interview accordée au journal en ligne « La Congolaise 242 », l'artiste avait demandé aux Congolaises et Congolais de soutenir leurs artistes et d'être fiers de leur culture si riche. « Le coupé-décalé ou l'afrobeat nigérian sont des émanations de la rumba congolaise. Au lieu de faire évoluer ces genres nous-mêmes, ce sont les autres qui le font à notre place, souvent n'importe comment », avait-il déclaré.

L'artiste attend donc de ses compatriotes un accueil vibrant et hors pair pour sa nouvelle oeuvre musicale. En effet, l'art et la culture congolaise, dont fait partie la musique, ont besoin du soutien pour s'épanouir et se développer à l'échelle nationale et internationale.

Aly Moulady, de son vrai nom Arsène Moulady, est né le 30 septembre 1970 à Dolisie, au Congo. Installé en France depuis quelques années, il est le petit frère du célèbre artiste musicien Fofana Moulady. Il a commencé sa carrière à un jeune âge et est connu pour son métissage musical, mélangeant des chansons en français et en lingala avec des rythmes africains.