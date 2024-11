Congo-Brazzaville: Droits humains - Les journalistes conviés à encourager l'inclusion des personnes vivant avec handicap

Le psychologue André Andayi a demandé aux médias de jouer leur partition pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap (PVH) en vue de la promotion leurs droits et de la lutte contre leur stigmatisation.

L'invite a été formulée à l'issue d'un atelier au profit des professionnels des médias organisé par le Groupement des intellectuels et ouvriers handicapés du Congo (Giohac) et CPS, deux organisations de défense des droits des personnes vivant avec handicap.

Avec des journalistes, le Giohac et CPS ont travaillé sur l'inclusion des PVH et l'éthique des professionnels des médias, les techniques et approches nécessaires pour enrichir leur qualité de travail sur la thématique du handicap.

L'un des obstacles majeurs pour les personnes handicapées est l'accès physique aux bâtiments, aux transports et aux espaces publics. Des aménagements adaptés tels que des rampes d'accès, des ascenseurs, des toilettes accessibles et des signalétiques adaptées sont essentiels pour permettre leur réelle participation à la vie publique.

Sur le plan de l'éducation inclusive, les enfants et adultes handicapés doivent avoir accès à une éducation de qualité dans un environnement adapté. L'éducation inclusive vise à intégrer les élèves en situation de handicap dans des établissements scolaires ordinaires, avec des dispositifs de soutien tels que des accompagnants, des cours spécialisés ou l'utilisation de technologies d'assistance.

Les lois soufrant des textes d'application, conventions internationales ratifiées par le Congo, des expressions inappropriées liées à la condition du handicap ont été rappelées aux journalistes. Ainsi, l'animateur des travaux de l'atelier, Lucien Moukengué, a encouragé les journalistes à être des ambassadeurs ou des vecteurs pour contribuer au changement d'inclusion et au respect au Congo.

« Vous avez maintenant des outils pour sensibiliser le public à travers les reportages plus inclusifs, plus respectueux, et mieux informer. Grâce à vos articles, reportages et publications, vous pouvez contribuer à démystifier les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite et aider à briser les paradigmes et les stéréotypes qui peuvent persister dans notre société », a indiqué Lucien Moukengué.

Le Congo a ratifié la convention visant à protéger et promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et dispose également de la loi n° 009 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée. Ce texte stipule en son article 6 que tout édifice public, toute aire de circulation, de stationnement et tout moyen de transport public doivent être pourvus d'aménagement susceptible d'en faciliter l'accès aux personnes handicapées.

L'inclusion des personnes vivant avec un handicap est un principe fondamental des droits humains, qui consiste à permettre à ces personnes de participer pleinement et activement à la vie sociale, économique, politique et culturelle.

Cela implique de garantir l'accès à une égalité des chances, en veillant à ce que les personnes handicapées puissent jouir de leurs droits de manière effective, sans discrimination, et dans un environnement qui répond à leurs besoins spécifiques. L'inclusion des PVH n'est pas seulement un droit, mais aussi un moteur de transformation sociale.

Elle permet de construire des sociétés plus solidaires, diversifiées et équitables. En créant un environnement accessible et respectueux de la différence, chacun peut contribuer à un monde où les PVH peuvent participer pleinement à toutes les facettes de la vie.