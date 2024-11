Afrique: L'Angola et l'Egypte tiennent des consultations pour renforcer la coopération

Luanda — L'Angola et l'Egypte ont tenu jeudi, dans la ville du Caire, des consultations bilatérales dans le but d'approfondir la coopération dans divers domaines.

La réunion a eu lieu au niveau des directeurs des domaines géopolitiques pour l'Afrique du ministère des Relations Extérieures de l'Angola, Jorge Cardoso, et du ministère des Affaires étrangères et de la Migration de l'Égypte, Ihab Awad Moustafa.

Au cours de l'entretien, les questions de nature bilatérale, régionale et internationale ont été analysées, les parties étant convenues d'opérationnaliser les mécanismes de dialogue et de consultation permanente à travers des consultations politiques au niveau ministériel, dont l'instrument juridique a été signé en mars 2022.

D'autre part, ils ont également convenu de tenir la première Commission bilatérale entre les deux pays en 2025.

Dans ce contexte, en ce qui concerne l'agenda bilatéral, les parties se sont félicitées des excellentes relations politico-diplomatiques et économiques qui caractérisent les deux pays, ayant souligné la visite à Luanda du président égyptien, Abdel Faffat El Sisi, en juin 2023.

Au cours de cette visite, le mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine de la sécurité et de l'ordre public, et pour l'assistance technique dans la gestion et le développement des eaux souterraines, a été signé.

D'autre part, et alors que sept (07) autres instruments juridiques sont en cours de négociation, les parties sont convenues de donner la priorité à l'établissement de liaisons aériennes directes entre les deux capitales, ainsi qu'aux accords dans les domaines de l'agriculture et du secteur pharmaceutique.

Quant au Corridor de Lobito, un projet important à dimension régionale et interrégionale, les parties ont reconnu son importance dans le contexte du développement des infrastructures et de la facilitation de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

En ce qui concerne l'agenda régional et continental, et compte tenu de l'ascension de l'Angola à la présidence de l'Union africaine en février 2025, et considérant que tous deux font partie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les parties ont identifié la réforme des institutions de l'Union africaine, le financement des missions de soutien à la paix, les infrastructures et les partenariats avec la communauté internationale en tant que domaines essentiels de travail commun.

Ils ont également reconnu la nécessité de renforcer la présence africaine au sein des Nations Unies et ont plaidé pour une meilleure représentation dans les institutions multilatérales internationales.

Enfin, les parties ont salué le rôle que jouent les Chefs d'État angolais, João Lourenço, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, et l'égyptien Abdel Fattah El Sisi, champion de la reconstruction et du développement post-conflit, dans la contribution à une Afrique pacifique et sans conflit.