Afrique: L'Angola évalue les programmes du PAM et des pays d'Afrique australe

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a reçu jeudi le directeur régional du Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour l'Afrique Australe, Eric Perdison, avec qui il a discuté des questions liées aux projets du PAM en Angola et ailleurs dans la région.

Il s'agit d'une rencontre de courtoisie au cours de laquelle les deux interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur les programmes et projets du PAM en Angola et dans d'autres régions d'Afrique australe.

Les projets PAM en Angola se concentrent principalement sur l'amélioration de la gestion et de la qualité des services dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement de base et de l'énergie.

En Angola, le PAM développe des efforts dans la réhabilitation et la construction d'hôpitaux et de centres de santé, travaille sur des programmes de formation et de qualification pour les professionnels de la santé et sur l'amélioration des infrastructures hospitalières, y compris l'introduction d'équipements modernes.

Dans le domaine de l'Éducation, il se concentre sur la construction et la réhabilitation d'écoles dans des zones rurales et urbaines, l'introduction de technologies pédagogiques (cours numériques), les programmes de formation continue des enseignants et l'amélioration de l'accès à l'enseignement primaire et secondaire.

Son activité se concentre également sur l'expansion du réseau de distribution d'eau potable, la construction de systèmes d'assainissement de base dans les communautés nécessiteuses, ainsi que la construction de routes et de ponts pour faciliter l'accès aux zones rurales et la réhabilitation et l'expansion du réseau électrique national.

Le Programme alimentaire mondial est fréquemment ajusté pour répondre aux priorités spécifiques des différentes provinces d'Angola, en mettant l'accent sur la promotion de l'inclusion sociale et la réduction des inégalités régionales.