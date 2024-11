Congo-Kinshasa: Moanda - Plusieurs axes routiers dans un état de délabrement avancé

Le député provincial du Kongo-Central, Jean Kimboko a déploré, jeudi 28 novembre, le délabrement de plusieurs axes routiers du territoire de Moanda.

Il a rapporté cette situation dans un entretien accordé à Radio Okapi.

Parmi ces routes, cet élu a cité entre autres, l'axe Malongo- Yema qui dispose d'un poste de péage où les usagers payent chaque jour mais curieusement, cette voie est dans un état de délabrement très avancé depuis des années.

Selon Jean Kimboko, la cartographie du territoire de Moanda est très malade car la plupart des routes de desserte agricole sont très piteuses et les villages sont devenues dessertes.

Il a attribué cette situation aux difficultés d'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation à cause de délabrement des routes.

« Ce sont seulement les personnes âgées qui sont restées car même vous cultivez et récoltez en grande quantité, vous ne savez pas vendre. Prenez la route Luibi, Yana et Kolabora jusqu'à Ntandu Ntala en passant par Kuidi est malade aussi et est une zone agricole où on produit en grande quantité aussi : manioc, igname et banane plantin », a noté Jean Kimboko.

Il dit avoir constaté également l'état piteux du tronçon Malongo-Zema au niveau de la cité côtière de Moanda.

« Le cargo angolais passe par là avec mille et une difficultés. Parfois, il faut contourner et utiliser les routes que PERENCO a créées pour sa production pétrolière. Et ça fait la honte », a poursuivi Jean Kimboko.

Même du coté de Boma Bungu, a-t-il ajouté, toutes les routes sont dégradées et des ponts ne sont pas réparés jusque-là, où la population de ce coin ne sait pas à quel saint se vouer.

Pour l'élu de Moanda, cette situation met en mal l'évacuation des produits agricoles et compromet l'essor de l'agriculture, réputée comme secteur clé du développement.