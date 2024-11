Afrique: 26 milliards US pour la facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad fenêtre Cameroun

La rencontre présidée par Alamine Ousmane Mey, Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a passé en revue l'évaluation le niveau d'implantation des précédentes phases de la facilité régionale de stabilisation fenêtre du Cameroun et d'adopter les orientations stratégiques de mise en oeuvre des étapes à venir.

C'était en présence de toutes les parties concernées notamment Monsieur Zephirin Emini Assistant Resident Representative-Gouvernance PNUD, le gouverneur de la région du Extrême-Nord MIDJIYAWA Bakary et plusieurs ministères sectoriels y compris le Conseil Régional de l'Extrême-Nord, le Procureur de la République de l'Extrême-Nord, les bailleurs de fonds à l'instar de l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, l'union européenne, le Pays-Bas, la France et la Suède.

Le projet de facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad fenêtre du Cameroun a pour objectifs de créer et de maintenir la confiance de la population dans le processus de paix en se concentrant sur les besoins au niveau communautaire alliant restauration du degré de sécurité humaine grâce à des institutions de gouvernance perçues comme légitimes, établir la normalité en fournissant des services de base essentiel et d'aider les communautés à avoir un accès à des ressources économiques. Plus précisément, il s'agit de rétablir les infrastructures essentielles et les services de base, améliorer la sécurité de la communauté et fournir des moyens de subsistance aux communautés touchées.

Très vaste dans l'ensemble, la zone du projet couvre Fotokol, Hile-Alifa, Kolofata, Logone-Birni, Makari, Mokolo et Mozogo pour la première phase allant du mois d'août 2022 à août 2024. Pour la seconde phase de 2024 jusqu'en 2028, les localités JAP of Monts Mandara, Serbowel, Wandala et Ligne Birni bénéficieront du second financement.

Le projet facilité régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad fenêtre du gouvernement Camerounais et du PNUD prend un nouveau souffle avec la signature du document de financement avec une enveloppe financière de 26 millions de dollars US. Pour le gouverneur de la région de l'Extrême-nord et le Président du Conseil Régional, cette enveloppe va permettre aux bénéficiaires de se mouvoir efficacement sur le terrain et de consolider les acquis.