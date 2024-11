Madagascar: Volontariat - Des jeunes de la diaspora dévoués à leur pays d'origine

« Les idées transformées en actions concrètes et pérennes ont apporté de grands changements à notre égard. De plus, ce retour aux sources a renforcé nos compétences et expériences respectives ». Tels sont les ressentis des jeunes de la diaspora lors d'une cérémonie de remise de certificats pour les jeunes de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères à Anosy, hier. Il s'agit du programme Loharano II, qui s'inscrit dans le cadre du projet Tady.

Ces jeunes, dévoués à leur pays d'origine, nous ont partagé leurs expériences. Stecie Hassanaly Zara, l'une des membres de la diaspora malgache, raconte : « Mon lieu d'affectation était à Antsahambavy Manjakandriana. Je me suis épanouie là-bas car j'ai travaillé dans le domaine auquel j'ai consacré mes études, qui n'est autre que l'élevage et l'agriculture. Durant ma mission, j'ai fabriqué des médicaments pour les volailles et nous sommes actuellement en phase de test. Outre cela, j'ai donné des cours d'élevage, d'agriculture ainsi que d'anglais aux habitants locaux ».

Lors de la cérémonie, Eliane Kanga, chef de programme de l'Organisation internationale des migrations (OIM), a salué les travaux remarquables effectués par les cinq jeunes de la diaspora. Elle a affirmé que toutes les actions menées par ces derniers contribuent au développement des communautés locales. Elles constituent également une véritable inspiration pour d'autres membres de la diaspora. Le programme Loharano II, financé par l'Agence française de développement (AFD), est mis en oeuvre par le ministère des Affaires étrangères en partenariat avec l'OIM Madagascar.