Afrique: Football/Classement FIFA - Madagascar dégringole au 115e rang

En chute libre. Madagascar perd six places, dans le classement Fifa, passant de la 109e à la 115e position, actualisé hier. Cette dégringolade est prévisible après la double défaite contre la Tunisie (2-3) et les Comores (0-1) comptant pour la cinquième et sixième journées qualificatives à la CAN 2025. Les Comores, de leur côté, montent en flèche et occupent le 103e rang en grimpant cinq marches.

La Grande Île se trouve à la 29e place en Afrique, tandis que les Comores se sont propulsées au 23e rang. Dans le groupe de Madagascar pour la qualification au Mondial 2026, les Comores caracolent en pole position, créditées de 9 points (+4), devant le Ghana (77e mondial, 14e en Afrique), qui se trouve à la seconde marche (9 points +2), et Madagascar au troisième rang (7 points +3).

Dans cette aventure, Madagascar jouera contre la République centrafricaine (135e mondial), puis le Ghana fin mars. Le top 3 du continent africain reste inchangé, le Maroc conserve la position de leader (14e), devant le Sénégal (17e) et l'Égypte (33e). L'Algérie monte d'une marche et se hisse à la quatrième place (37e), devant le Nigéria (44e). Le top 5 mondial reste aussi inchangé, avec l'Argentine en tête, suivie de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et du Brésil. Dans la région Océan Indien, Maurice perd une place (179e), tandis que les Seychelles occupent la 201e place.