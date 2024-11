Madagascar: Ivato - Le parquet met en prison trois braqueurs

Vol à main armée dans la commune d'Ivato. La Compagnie de gendarmerie d'Ambohidratrimo a annoncé, hier, la mise en détention préventive de trois auteurs de ce crime. Ils ont été écroués à la maison de force de Tsiafahy.

L'incident s'est produit le 19 novembre dans l'après-midi, lorsque le gérant d'un « cash point » (point de transfert, de dépôt et de retrait d'argent) et ses deux enfants regagnaient leur domicile. À Antsahambilo, ils ont été interceptés et dévalisés par quatre malfaiteurs, dont l'un était armé. Des témoins oculaires, ayant assisté à la scène, ont immédiatement alerté les gendarmes en pleine opération.

Les criminels, à bord de deux motos, ont pris la fuite après le braquage. L'équipe d'intervention a presque réussi à les prendre en flagrant délit. Deux d'entre eux ont rapidement été encerclés et capturés. Leur moto, ainsi que les téléphones et l'argent dérobés, ont été découverts en leur possession et saisis. Le troisième membre de la bande a également été appréhendé peu de temps après.

Des recherches se poursuivent actuellement pour retrouver le dernier complice, qui détiendrait un pistolet, selon des renseignements.