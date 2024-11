Afrique: Les Ankoay hommes débutent contre le Bénin

Madagascar devient, à partir de ce jour, la capitale du basketball africain. L'Africa Cup 2024 de basketball 3x3 se joue au palais des sports Mahamasina du 29 novembre au 1er décembre.

En évoluant à domicile, la pression pèse sur les deux équipes nationales malgaches : les Ankoay dames et hommes. Les Ankoay masculins débutent leur compétition à 16h 35 contre le Bénin, tandis que les filles affrontent l'Ouganda à 17h 25.

Chez les hommes, neuf pays africains se battront pour le titre final, notamment Madagascar, le pays hôte de la compétition, qui se trouve dans la poule A avec la Mauritanie, les Seychelles, l'Ouganda et le Bénin. Dans la poule B se trouvent l'Égypte, l'Algérie, la République Centrafricaine et le Rwanda.

Chez les dames, huit pays ont répondu présent pour chercher le titre continental, notamment l'Égypte, l'Ouganda, la République Centrafricaine et Madagascar dans la poule A, et le Bénin, les Comores, le Rwanda et le Kenya dans la poule B.

Ce qui attend les deux Ankoay n'est pas une partie de plaisir ni une promenade de santé. Tous les pays participants à cette coupe d'Afrique n'ont qu'une idée en tête : battre le pays organisateur et remporter les deux trophées en dehors de Madagascar.

Ces cinq dernières années, le basketball 3x3 malgache a montré une réussite sur le continent. La première médaille d'or continentale a été acquise lors des Jeux africains de 2019 qui ont eu lieu du 21 au 25 août 2019 à Rabat, au Maroc.

Hâte d'y être

Trois années plus tard, les quatre médaillés des jeux africains (Livio, Arnol, Elly et Fiary) ont récidivé en remportant le titre de champion d'Afrique au Caire, en Égypte. Par la suite, ils ont gagné le ticket pour disputer la première Coupe du Monde de basketball 3x3 avec une victoire retentissante contre l'équipe nationale de la France, sur le score de 21-20.

Suite à leur belle performance, les quatre fantastiques ont participé à la World Tour Masters de Wuxi en Chine, au challenger de Pristina, au Runball de la Réunion, au Game of the Future à Kazan, en Russie, au mois de février, ainsi qu'à des stages en Serbie et en Tunisie.

Ensuite, ils ont participé au tournoi de qualification olympique (pour les J.O 2024). En 2023, les deux équipes nationales Ankoay ont remporté chacune une médaille de bronze en Égypte ainsi que les médailles d'or des JIOI 2023 à domicile.

Avec ces belles réussites, le basketball 3x3 est une discipline qui réussit bien aux Ankoay. Cette édition de l'Africa Cup 2024 à domicile est une occasion de se montrer à la hauteur pour apporter de la joie à tous les Malgaches. « Nous avons hâte d'y être », confie Prisca Razananirina, coach de l'équipe Ankoay féminine.

Calendrier du 29 novembre

10h30 : Mauritanie vs Seychelles (H), 10h55 : Bénin vs Comores (D), 11h20 : Rwanda vs Centrafrique (H), 11h45 : Égypte vs Algérie (H), 12h20 : Ouganda vs Bénin (H), 12h45 : Égypte vs Ouganda (D), 13h10 : Rwanda vs Comores (D), 13h35 : Algérie vs Centrafrique (H), 16h10 : Ouganda vs Mauritanie (H), 16h35 : Madagascar vs Bénin (H), 17h : cérémonie d'ouverture, 17h25 : Ouganda vs Madagascar (D), 17h50 : Kenya vs Rwanda (H), 18h20 : Kenya vs Bénin (H), 18h45 : Kenya vs Seychelles (D), 19h35 : Madagascar vs Seychelles (H)