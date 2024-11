Angola: L'Exécutif angolais crée des classes de médailles pour le 50ème anniversaire de l'indépendance

Luanda — L'Exécutif a créé trois classes de médailles qui seront décernées aux citoyens angolais et étrangers et à titre posthume, dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l'Indépendance nationale, le 11 novembre 2025.

L'information a été rendue publique jeudi, à Luanda, par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, à l'issue de la réunion ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le Chef du pouvoir exécutif, João Lourenço.

L'organe collégial du Gouvernement a analysé, pour le soumettre au Parlement, le projet de loi qui crée la médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, afin d'honorer les entités publiques et privées, nationales et étrangères, qui ont contribué de manière significative à la conquête de l'indépendance nationale, à sa préservation ainsi qu'au développement et au progrès du pays.

Adão de Almeida a expliqué que la première catégorie de médailles d'honneur sera décernée aux chefs d'État ou de gouvernement et aux hauts dignitaires qui ont joué un rôle important avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance et jusqu'à l'instauration de la paix.

Il a ajouté que la deuxième catégorie de médailles de l'indépendance et de la paix est destinée à reconnaître les réalisations des secteurs les plus divers de la société qui ont contribué à l'indépendance et à l'instauration de la paix. La troisième catégorie de médailles est destinée au domaine du développement.

Selon le ministre d'État, la troisième classe de médailles vise à reconnaître tous les secteurs de la société dans les domaines de la culture, du sport, du secteur des affaires, de la production nationale, de la diplomatie, de la société civile, de l'éducation et de la santé, qui ont contribué aux réalisations de l'Angola au cours des 50 dernières années.

Des représentants de 70 pays ont été invités aux festivités du 50e anniversaire de l'indépendance, qui se tiendront le 11 novembre 2025 dans la capitale angolaise, en mettant l'accent sur les chefs d'État et de Gouvernement.