Angola: Mise en relief de l'importance stratégique de la banque TDB

Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et Trésor, Ottoniel dos Santos, a considéré vendredi, à Luanda, la Banque de Commerce et de Développement de l'Afrique orientale et australe (TDB), un partenaire stratégique pour atteindre les objectifs de l'Angola, alignés sur le Plan National de Développement (PDN).

Intervenant à la clôture du 1er Forum d'Affaires et Opportunités de Financement, le gouvernant a justifié que l'importance attribuée à la banque est due au fait qu'au cours des dernières décennies et dans un contexte difficile, elle s'est imposée comme une institution essentielle pour le développement durable de la région.

Au cours des dix dernières années, a-t-il ajouté, la TDB a été un partenaire stratégique crucial pour de nombreuses économies africaines, non seulement en finançant des projets d'infrastructure, mais en agissant également comme un catalyseur pour les réformes structurelles et l'intégration économique régionale.

"Nous sommes reconnaissants du soutien du Groupe TDB, qui, en plus du financement direct, jouera un rôle crucial dans la facilitation des opérations commerciales et le renforcement du système financier national", a-t-il affirmé.

Il a souligné que le récent investissement du Fonds souverain angolais dans la TDB et l'engagement du gouvernement à participer au capital de la banque reflètent l'engagement du pays à approfondir ces relations et à créer de nouvelles opportunités pour les secteurs privé et public.

Le 1er Forum des Affaires sur les Opportunités de Financement a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs, des représentants d'institutions financières et gouvernementales, qui ont discuté de solutions de financement innovantes en Angola.