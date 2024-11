Angola: Le ministre de l'Intérieur angolais juge indispensable la collaboration entre les pompiers de la CPLP

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a jugé nécessaire ce vendredi, à Luanda, la collaboration entre les pompiers de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), pour faire face, avec plus d'efficacité et de détermination, aux adversités.

Intervenant à l'ouverture de la VIIe Assemblée générale de l'Union des Pompiers de Langue Portugaise (UBPLP), le gouvernant a déclaré que grâce à l'échange permanent de connaissances, à l'innovation et à la formation continue, la performance du personnel sera élevée à un niveau meilleur et exemplaire.

Selon Manuel Homem, à ce jour, le rôle des pompiers devient de plus en plus vital et indispensable dans les communautés.

« Nous faisons face avec courage et détermination aux défis posés par les catastrophes naturelles, les incendies dévastateurs, les crises de santé publique et tant d'autres situations d'urgence qui interpellent notre attention immédiate et notre professionnalisme », a-t-il souligné.

Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a attiré l'attention sur les inégalités entre les pays en termes de formation du personnel, d'équipements et d'infrastructures disponibles, considérées comme des vrais obstacles à surmonter avec sagesse et efforts conjoints.

« Il est de notre devoir, en tant que frères en uniforme, de travailler en étroite collaboration pour faire en sorte que tous les pompiers aient accès aux ressources nécessaires et à la formation dont ils ont besoin pour jouer leur rôle en toute sécurité, de manière efficace et digne », a-t-il souhaité.

En ce sens, il a annoncé que la VIIe Assemblée de l'UBLPP sera le début d'une ère de collaboration efficace et d'engagement mutuel, où peuvent se créer des liens plus étroits et conscients de la responsabilité des pompiers, toujours prêts à relever les défis de l'avenir et à donner la priorité à la vie de leurs prochains.

À cette conférence d'un jour, les participants abordent, entre autres, la proposition des pays pour une révision ponctuelle du protocole de constitution de l'UBPLP et le programme indicatif de coopération en matière de protection civile et pompiers dans les pays de la CPLP.

L'UBPLP est une organisation internationale créée à l'initiative de la Ligue des pompiers portugais et de ses homologues, dans le but de promouvoir la coopération scientifique et pédagogique entre les nations qui composent la Communauté des pays de langue portugaise.

Dans ses statuts, il est prévu, entre autres, une collaboration en matière de prévention et de lutte contre les incendies, le secours aux personnes et l'assistance en cas d'accidents ou de catastrophes naturelles.

L'Angola a assumé en novembre 2022, la présidence de l'organisation lors de la VIème Assemblée générale de l'UBPLP qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal.