Angola: Le Président de la République révoque et nomme des officiers des FAA

Luanda — Le Président de la République et le Commandant en chef des Forces armées angolaises, João Lourenço, a promu et limogé vendredi des officiers généraux, amiraux et supérieurs, et a annoncé la retraite d'autres.

Le Président de la République a destitué le vice-amiral João Pedro Adão Cambole du poste de commandant de l'escadron naval, le général de brigade Avelino Sambo, du poste de chef d'état-major de la Région militaire de Cabinda, le général de brigade Mateus Simão João da Silva, du poste de chef de la Direction de préparation combative et de l'Enseignement de l'Armée de l'Air Nationale.

La liste des licenciés comprend le brigadier Sebastião Alberto démis du poste de chef de la Direction de la défense anti-aérienne de l'Armée nationale de l'air, le brigadier Rufino Avelino Miguel, du poste de directeur du Bureau d'information et d'analyse du Service de renseignement et de Sécurité militaire, et le contre-amiral José Manuel Gonçalves de Carvalho, du poste de chef de la Direction des opérations de la marine angolaise.

Nominations

Dans un autre décret, le commandant en chef des Forces armées angolaises a nommé le lieutenant-général Avelino Sambo au poste de commandant de la Région militaire du Nord-Est, le lieutenant-général Eugênio Figueiredo au poste de commandant de la Région militaire du Moyen Cuanza, le lieutenant-général Mateus Simão João da Silva pour le poste de chef de la Direction principale de préparation des troupes et Enseignement de l'état-major général des FAA.

Le commandant en chef des FAA a également nommé le vice-amiral João Pedro Adão Cambole au poste de commandant de la Région navale Centre, le vice-amiral José Manuel Gonçalves de Carvalho au poste de commandant de la Région navale du Sud et le brigadier Fernando Mota Valente au poste de commandant adjoint pour l'Éducation patriotique de la Région militaire de l'Est.

Le brigadier Francisco Joaquim António est chef de la Direction d'armement et technique de la Force aérienne nationale, le brigadier Joaquim Albino Dias est commandant de la Brigade aérienne de surveillance et de patrouille de la Force aérienne nationale, tandis que le brigadier José Pedro est chef de la Direction de Défense anti-aérienne de l'Armée de l'Air.

Parmi les nommés figurent également le général de brigade Júlio Afonso pour le poste de chef d'état-major de la Région militaire de Médio Cuanza, et le général de brigade Miguel Casimiro Madia Kanga pour le poste de commandant de la 10e Brigade d'infanterie motorisée de la Région militaire de Cabinda.

Le brigadier Sebastião Alberto a été nommé au poste de conseiller du commandant de la Force aérienne nationale, tandis que le contre-amiral Cornélio Tomás Feliciano a été nommé au poste de chef de la Direction du personnel et des cadres de la Marine angolaise.

Le Président de la République a décrété la nomination du général de brigade Deolindo Quipungo, au poste de directeur du Bureau d'information et d'analyse du Service de renseignement et de Sécurité militaire.

D'autre part, le lieutenant général, Alcibíades Miltinho Ulo Chindombe, pour des raisons juridiques, et le brigadier, Rufino Avelino Miguel, pour des raisons de santé, ont été en état d'inactivité temporaire, sur ordre du Commandant en chef de la Forces armées.

Promotions

Par d'autres actes, le Président de la République a promu le général de brigade Avelino Sambo et le général de brigade Mateus Simão João da Silva au grade de lieutenant général.

Le contre-amiral José Manuel Gonçalves de Carvalho a été promu vice-amiral, tandis que les colonels Deolindo Quipungo, Fernando Mota Valente, Francisco Joaquim António, Joaquim Albino Dias, José Pedro, Júlio Afonso et Miguel Casimiro Madia Kanga ont été promus au grade de brigadier.

Le capitaine Cornélio Tomás Feliciano a été promu au grade de contre-amiral.

Retraite

Le général Adão Adriano António, les lieutenants généraux António Gonçalves de Carvalho Leitão Ribeiro, Samuel Zinga Emília, Fernando Sengani Suadi, José Santos Paulino, Lopes Luis, Humberto Gonçalves de Freitas, Jonatão Augusto Morais, Tomás Felgueira Neto, ainsi que le vice-amiral Silva Dala ont été mis à la retraite pour avoir atteint la limite d'âge.

En raison des limites d'âge, les brigadiers Adriano Correia Vicente Nunes, António Joaquim Neto João, António Manuel Aprel, Carlos Alberto Roque et Eurico Adolossi Sandongo ont également pris leur retraite.

Les brigadiers João Alfredo Ferreira da Costa, João Armando da Conceição Moutinho Pinto, Joaquim Emanuel Filipe, José António Calala, Manuel Luís, Miguel Francisco, Osório Pedro Cavita, Victor Pedro Manuel Muzoi et le contre-amiral Narciso Faztudo Júnior ont également pris la retraite.