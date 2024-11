Afrique: L'Égypte et la RDC s'accordent pour redynamiser la diplomatie parlementaire

Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et son homologue égyptien, Hanafi Guebali, s'accordent sur un soutien parlementaire mutuel entre la RDC et l'Egypte en matière de la coopération internationale et du développement.

En séjour officiel au Caire en Égypte, Vital Kamerhe a obtenu de l'Egypte le soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais, mais aussi la consolidation de la collaboration et du soutien apporté par ce pays pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo.

Les deux personnalités se sont aussi convenues de renforcer effectivement la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC; notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord des points de vue dans les instances interparlementaires, explique le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli: