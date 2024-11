Ethiopie: L'exposition et le symposium sur la mobilité renforcent les liens avec le marché - Un responsable et des exposants.

<strong>Addis Abeba, le — Une exposition et un symposium d'une semaine sur la mobilité verte Ethio 2024 ont été fructueux contribuant grandement à renforcer les liens avec le marché et le partage d'expériences entre les parties prenantes.

L'exposition et le symposium d'une semaine sur la mobilité verte Ethio 2024, qui ont ouvert le 22 novembre 2024, se sont terminés aujourd'hui, a-t-on indiqué.

Prenant la parole lors de l'événement de clôture, le ministre d'État des Transports et de la Logistique, Dhenge Boru, a indiqué que l'exposition et le symposium Ethio-green Mobility 2024, qui se sont déroulés au cours des huit derniers jours, ont été fructueux et fructueux.

En tant que première exposition et symposium sur les véhicules électriques dans le pays, Dhenge a exprimé que « l'exposition et le symposium démontrent la ferme position de l'Éthiopie en faveur de la réalisation des objectifs de mobilité verte durable du pays ».

L'exposition a permis aux entreprises de présenter leurs produits, a souligné le ministre d'État.

Selon lui, l'événement a créé une plate-forme pour les entreprises du secteur afin de montrer leur engagement et leur collaboration avec le gouvernement éthiopien dans le but de réaliser les objectifs de mobilité verte du pays.

L'évolution de l'Éthiopie vers la mobilité verte permettra à terme d'économiser ses devises étrangères qui sont dépensées pour importer du carburant pour les véhicules, ce qui représente 4 milliards de dollars américains par an, a-t-il souligné. Dhenge a ajouté qu'il est également essentiel de construire une économie résiliente au changement climatique.

En outre, le ministre d'état a appelé toutes les autres parties prenantes à collaborer avec le gouvernement éthiopien pour atteindre un objectif de mobilité verte durable du pays.

L'une des exposantes, Sitra Ali, PDG du groupe de sociétés Shemu, a déclaré à ENA que son entreprise pénétre le marché éthiopien en introduisant des véhicules électriques (VE).

Sitra a démarré cette entreprise à partir de zéro et possède désormais une chaîne de montage de véhicules électriques, notamment des camions et des bus plus gros.

selon elle, l'adoption de véhicules électriques est extrêmement vitale pour économiser des devises étrangères qui seraient autrement dépensées en carburant. « Ces économies peuvent être réorientées vers des projets de développement essentiels », a-t-elle expliqué.

Elle a dévoilé que son entreprise joue sa juste part pour relever les défis. Le groupe de sociétés Shemu promeut également l'initiative Ethiopia Green Legacy et les efforts du pays, a déclaré le PDG.

Elle a également apprécié le récent salon et symposium Ethio-Green Mobility, qui a servi de plate-forme essentielle pour connecter diverses parties prenantes, notamment des représentants du gouvernement, des experts techniques et des entreprises de transport maritime.

« L'exposition et le symposium ont joué un rôle crucial dans la création de liens commerciaux entre diverses parties prenantes, notamment des représentants du gouvernement, des experts techniques, des entreprises de transport maritime, des autorités douanières, entre autres. »

Le directeur du développement commercial de Panafric Global Logistics, Amanuel Ahmed, a pour sa part déclaré que l'exposition et le symposium étaient essentiels pour favoriser les liens et le partage d'expériences entre les parties prenantes engagées dans la mobilité verte.

« Nous sommes venus ici la semaine dernière pour promouvoir et soutenir le mouvement vert du pays », a-t-il ajouté, soulignant que son entreprise fournit depuis 30 ans des services de transport multimodal et de logistique.

Amanuel a noté que son entreprise s'efforçait de créer un environnement sans papier en fournissant des services automatisés.