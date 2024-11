Ethiopie: La Banque africaine de développement a célébré 60 ans d'impact transformateur au pays

<strong>Addis Abeba, le — La Banque africaine de développement (BAD), lors de sa grande cérémonie organisée à Addis Abeba, a commémoré le 60e anniversaire de la banque, reflétant six décennies de développement transformateur à travers le continent.

L'événement a souligné l'impact profond des partenariats de la BAD dans la promotion de la croissance économique, de l'intégration régionale et du développement durable.

La Banque africaine de développement, créée en 1964 avec la vision « Des Africains pour l'Afrique », a célébré 60 ans d'engagement indéfectible en faveur du développement du continent.

De plus, sous le thème « 60 ans à faire la différence », la célébration du jubilé de diamant met en valeur le parcours de la BAD depuis sa création et sa vision de l'avenir du continent africain.

Le directeur général adjoint pour la région Afrique de l'Est, Léandre Bassole, a ouvert l'événement en reconnaissant le rôle essentiel joué par l'Éthiopie depuis la création de la Banque.

Le directeur général adjoint rend également hommage à l'importance historique de l'Éthiopie en tant que membre fondateur et pays hôte de la Banque africaine de développement.

Bassole a souligné la croissance impressionnante de la Banque, de son capital initial de 250 millions USD en 1964 à ses 380 milliards de dollars actuels.

Selon lui, ce parcours réussi a permis à la banque de financer plus de 184 milliards USD de projets à travers l'Afrique.

Pour sa part, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a fait écho à ces réussites de la Banque africaine de développement soulignant les avantages tangibles que le soutien de la BAD a apporté à l'Éthiopie.

Depuis 1975, la Banque a financé 213 projets en Éthiopie, dont 39 dans le domaine des transports, 28 dans le domaine de l'énergie et 66 dans le domaine de l'agriculture. 5 projets de création d'emplois, a-t-elle souligné.

« La construction et la modernisation en cours et complètes de plus de 800 kilomètres de routes en Éthiopie ont permis de réduire considérablement le temps de trajet entre les grandes villes et les régions, des zones reculées, des zones rurales aux centres urbains, améliorant ainsi l'accès au marché, aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels », a-t-elle fait remarquer.

Dans le secteur de l'énergie, les investissements de la BAD ont permis d'étendre le réseau électrique éthiopien, notamment la route électrique transformatrice Éthiopie-Kenya. Ce projet a non seulement amélioré l'accès à l'électricité, mais a également positionné l'Éthiopie comme exportateur régional d'énergie, augmentant les recettes en devises étrangères et améliorant les échanges entre les pays d'Afrique de l'Est.

Selon Semereta, les programmes de la BAD tels que les Technologies pour la transformation de l'agriculture africaine (TAT) ont touché 1,8 million d'agriculteurs éthiopiens. »

Bassole et le ministre Semereta ont tous deux reconnu le partenariat durable entre l'Éthiopie et la BAD, avec un respect mutuel et des objectifs communs qui motivent leur collaboration.

Semereta a fait écho à ce sentiment, soulignant la nécessité pour la BAD d'évoluer parallèlement à l'évolution du paysage africain pour garantir que les 60 prochaines années soient encore plus transformatrices.