Afrique: L'engagement de l'Éthiopie à soutenir les efforts de paix au Soudan est louable - Représentant du PALI.

<strong>Addis Abeba, le — La position de l'Éthiopie en faveur de la paix au Soudan est inébranlable, a salué le représentant de l'Institut panafricain de leadership (PALI), Gasim Omer.

On rappelle que l'Éthiopie a réitéré son engagement en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours au Soudan. Le pays croit fermement en un processus de paix dirigé et détenu par le peuple soudanais pour mettre fin au conflit en cours au Soudan.

Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelle éthiopienne, Gasim Omer, ambassadeur de l'Institut panafricain de leadership (PALI) pour l'Arabie saoudite et le Soudan, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour son leadership et ses efforts en faveur de la paix au Soudan.

Gasim a exprimé sa gratitude au gouvernement éthiopien pour son engagement constant à garantir que le Soudan sera stable et uni entre les partis politiques.

Il a rappelé la visite du Premier ministre Abiy à Port Soudan, où il a discuté avec Abdel Fattah al-Burhan de la manière de trouver des solutions pour assurer la sécurité et la paix au Soudan.

Il a également salué les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour réduire efficacement les difficultés des citoyens soudanais fuyant vers l'Éthiopie en raison de la guerre au Soudan.

L'Éthiopie a accueilli de nombreux Soudanais fuyant la guerre et a continué à fournir de l'électricité au Soudan malgré ses arriérés de paiement dus à la guerre.

Gasim a également souligné le rôle d'Ethiopian Airlines, qui propose des vols vers Port Soudan, reliant toutes les régions d'Afrique.

L'Éthiopie et le Soudan sont liés par une forte cohésion sociale et culturelle, a-t-il indiqué, ajoutant que les peuples soudanais et éthiopien ont beaucoup en commun.

« La relation entre le Soudan et l'Éthiopie ne peut pas être mesurée par le temps ; c'est une relation profonde et ancienne. Personnellement, quand je suis venu en Éthiopie, au sein de l'Union africaine, je pense que je suis éthiopien, et c'est l'une des choses qui nous rapproche », a-t-il noté.