Afrique de l'Est: L'Afrique de l'Est dévoilera ses opportunités d'investissement

Il est bien révolu le temps où les nombreux pays de la région de l'Afrique de l'Est laissaient passer le temps sans que leurs opportunités d'investissement soient plus visibles aux yeux de la communauté d'hommes d'affaires qui s'y rendraient volontiers si les informations y relatives étaient dévoilées. La société qui a voulu assurer le rôle d'intermédiaire entre ces deux pôles est BLC Robert & Associates.

Il s'agit d'un cabinet d'avocats d'affaires opérant à Maurice et sur le continent africain.Ce cabinet d'avocats d'affaires organise à cet effet une conférence le 2 décembre au Hennessy Park Hotel, à Ébène. Les travaux de cette conférence s'articuleront autour du potentiel des pays de l'Afrique de l'Est d'apporter leur contribution pour permettre à cette région de bénéficier d'une croissance économique qui, en aucun cas, ne constitue un quelconque préjudice pour les générations futures.

Ces pays ont le potentiel voulu pour occuper une place de plus en plus importante sur le marché international dans les années à venir. Il s'agit d'une communauté forte d'une quinzaine d'Etats parmi lesquels, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, Madagascar, les pays du bassin de l'océan Indien dont Maurice et les Seychelles.

Le dévoilement de la nature des opportunités d'investissement sera au centre des préoccupations des organisateurs de cette conférence. Une attention particulière sera placée sur toutes les facilités indispensables à la survie de l'industrie du tourisme notamment les facilités et la qualité d'hébergement, la prédisposition de ces pays à souscrire à un modèle de développement durable où le recours à des énergies renouvelables est considéré comme une priorité majeure.

Il sera également question de mettre plus en évidence les facteurs macroéconomiques qui ont une influence directe sur le développement de la région. Sera également pris en compte, l'impact de l'African Continental Free Trade Area, un accord commercial impliquant 55 pays du continent africain, sur les dynamiques commerciales de la zone, particulièrement au sein de l'East African Community (EAC), et des opportunités d'investissement qui en découlent.L'EAC est une organisation intergouvernementale composée du Burundi, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, et de l'Ouganda.

BLC Robert & Associates n'a pas lésiné sur les moyens requis pour revendiquer la présence de pointures susceptibles de présenter, de façon exhaustive, aux invités de cette conférence, les opportunités d'investissement que recèlent les pays faisant partie de la région de l'Afrique de l'Est.Dans un premier temps, il s'agit du Dr James Mwangi, Managing Director et Chief Executive Officer d'Equity group Holdings et de Zoë Karl-Waithaka, Managing Director & partenaire du groupe de Boston Consulting.

Le premier est à la tête de ce qui est considéré comme le fer de lance de la finance kényane, et moteur du succès d'Equity Group Holdings, conglomérat bancaire touchant plus de 14 millions de clients dans six grands pays africains. Quant à Zoë Karl-Waithaka, les invités à la conférence du 2 décembre seront en présence d'une experte au niveau de l'accompagnement stratégique de multinationales cherchant à s'établir dans la région de l'Afrique de l'Est. Son expertise couvre des secteurs tels que l'agriculture, les télécommunications, les minerais, le pétrole et le gaz.

Le panel d'intervenants sera complété par une liste d'entrepreneurs et de professionnels mauriciens et est-africains ayant marqué de leur empreinte le développement économique de la région.

Il s'agit de : Jason Harel, co-fondateur, BLC Robert & Associates (ALN Mauritius) ; Karim Anjarwalla, Senior Partner, ALN Kenya ; Arnaud Lagesse, Group CEO, IBL Together ; Gilbert Espitalier-Noël, Group CEO, ENL Group ; Gilead Teri, Executive Director, Tanzania Investment Centre ; Mita Vohra, Board Director et Head of Sales, Marketing, Revenue and Distribution, Sarova Hotels ; Ross Evans, CEO, Hemingways Hospitality Group ; Amyn Mussa, Partner, ALN Kenya | Anjarwalla & Khanna ; Stephen Jennings, Founder and CEO, Rendeavour ; Julio Garrido-Mirapeix, Affiliate Partner, ThirdWay Partners.