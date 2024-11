Congo-Kinshasa: Ngal'ayel Mukau, le jeune Léopard qui incarne la jeunesse lilloise en Ligue des champions

Le milieu de terrain congolais Ngal'ayel Mukau a été le principal artisan de la victoire de Lille face à Bologne (2-1), mercredi 27 novembre en Ligue des champions. Auteur de ses deux premiers buts en carrière professionnelle, le jeune Lillois pourrait avoir une carte à jouer dans la suite de la belle saison européenne du club nordiste, actuellement 12e au classement de la Ligue des champions.

C'est une entrée fracassante sur la scène européenne pour le jeune Léopard. À tout juste 20 ans, le milieu de terrain congolais Ngal'ayel Mukau a guidé Lille vers la victoire en s'offrant un doublé plein de sang-froid face à Bologne (2-1), mercredi en Ligue des champions. Il s'agit de ses deux premiers buts inscrits en carrière professionnelle, pour sa toute première saison disputée sous les couleurs du club nordiste.

Surprise de l'entraîneur lillois Bruno Genesio au coup d'envoi, Mukau a d'abord ouvert le score en deux temps juste avant la mi-temps, battu une première fois par le gardien italien avant de finalement trouver le chemin des filets d'un lob bien ajusté à bout portant (44e, 1-0). Après l'égalisation de Bologne en seconde période (63e, 1-1), c'est à nouveau le Congolais qui s'est retrouvé bien placé dans la surface, reprenant parfaitement le centre en retrait de Fernandez-Pardo pour tromper Skorupski sur sa gauche (66e, 2-1).

Une victoire qui porte le sceau de la jeunesse lilloise, incarnée bien sûr par Ngal'ayel Mukau mais également par le reste de la jeune garde du club, à l'image de Matias Fernandez-Pardo (19 ans) ou encore Ayyoub Bouaddi (17 ans). « Je suis très content de voir que de jeunes joueurs s'épanouissent et progressent, s'est réjoui leur entraîneur Bruno Genesio après le match. On aura aussi besoin de leaders, de joueurs d'expérience, et c'est aussi ce qui fait notre force : cette alchimie entre les très jeunes joueurs qui ont beaucoup d'insouciance et ceux qui ont un peu plus d'expérience, de la stabilité tactique et émotionnelle. »

« Je n'avais jamais marqué, même dans mes anciens clubs »

Dans un rôle inhabituel pour son profil, Ngal'ayel Mukau a en tout cas saisi sa chance de la meilleure des manières en réalisant une prestation remarquable. « C'est la première fois que je joue plus haut, de base je suis un milieu défensif. Mais le coach voulait tester autre chose. (...) Je n'avais jamais marqué, même dans mes anciens clubs ou en championnat. En Ligue des champions, c'est un rêve depuis tout petit. Je suis très content », a déclaré le jeune milieu de terrain au micro de Canal+ après le match.

Accepter Gérer mes choix Ce nouveau succès des Lillois, 12e au classement avec dix points après cinq journées de compétition, leur permet d'entrevoir les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la compétition notamment grâce à leurs succès de prestige contre le Real Madrid (1-0) et l'Atlético (3-1).

Ils peuvent même espérer grappiller encore quelques places en l'emportant face à Sturm Graz (11 décembre) et le Feyenoord (29 janvier), voire même Liverpool, actuel leader de la C1, dans leur antre d'Anfield (21 janvier). Nul doute que la révélation Ngal'ayel Mukau aura une carte à jouer dans la suite de l'aventure européenne de Lille, tout comme avec la sélection congolaise qui l'a convoqué pour la première fois en septembre dernier.