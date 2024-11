Guinée: Fin de la 2ème édition de la Semaine Nationale sur les Financements Innovants du Système Éducatif

Les travaux de la 2ème édition de la Semaine Nationale sur les Financements Innovants du Système Éducatif ont été clôturés ce vendredi 29 novembre 2024, à Conakry.

D'après le directeur de l'ANAFE, les défis auxquels font fassent le système éducatif guinéen sont multidimensionnels, et qu'au cours de ces trois journées d'activités, des recommandations ont été formulées.

Aboubacar Cissé, directeur général de l'Agence Nationale de Financement de l'Éducation (ANAFE), après avoir remercié les autorités, il s'est posé une question cruciale concernant les défis du système éducatif guinéen.

<< Mes impressions sont bonnes. Je remercie les autorités, le président de la transition, Général Mamadi Doumbouya, les ministres du secteur éducatif pour leurs soutiens et leur participation active pour l'organisation de la Semaine Nationale sur les Financements Innovants du Système Éducatif. Les défis auxquels font fassent le système éducatif sont multidimensionnels, et ce n'est pas en appuyant sur le on ou le off qu'on pourra les régler, ça passe par des projets à court, à moins et à long terme.

Donc, ça demande beaucoup d'engagement, et nous sommes déterminés à relever ce défi. La question qu'il faut se poser est-ce que les défis du système éducatif sont à notre portée ? Je réponds avec assurance oui. Il faut plus de courage, d'engagement et aller avec beaucoup de détermination, et nous sommes déterminés à relever le défi >>, a rassuré le directeur.

Il renchérit en déclarant qu'ils mettrons en place une équipe de suivi afin de prendre en compte les recommandations qui ont été formulées.

<< Je remercie toute l'équipe de l'ANAFE, tous ceux qui se sont mobilisés à faire de l'organisation de cet événement une réussite. Et s'il plaît à Dieu, il y a eu des recommandations qui ont été faites, nous allons tout faire pour mettre tout de suite une équipe de suivi sur place afin de prendre en compte ces recommandations. Quand on est face à ce genre de défi, nous sommes toujours réconfortés par le soutien politique du gouvernement sans lequel rien ne sera possible. La première richesse de notre pays, ce ne sont ni les ressources du sol et du sous-sol, la vraie richesse de notre pays, c'est son capital humain, le potentiel intellectuel. Le meilleur investissement comme ça été dit, c'est le financement de l'éducation. L'éducation n'est pas une dépense, mais c'est un investissement utile >>, a-t-il précisé.

Il termine en exhortant l'implication de tout le monde pour sortir le système éducatif guinéen de cette situation.