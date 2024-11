Sénégal: Touba - Vers la signature d'une convention de partenariat entre l'INPG et le CCAK-EF

Touba — L'institut national du pétrole et du gaz (INPG) envisage de signer incessamment une convention de partenariat avec le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF) de Touba dans les domaines de la formation et de la mobilité des étudiants et des enseignants, a annoncé vendredi, Babacar Kébé, le représentant du directeur de l'établissement.

« A l'occasion de la visite que nous avons effectuée au complexe Cheikh Ahmadoul khadim, nous avons pu discuter avec le conseil d'administration sur des axes de collaboration à travers la signature d'une convention de partenariat dans les domaines de la formation et de la mobilité des étudiants et des enseignants », a-t-il déclaré à des journalistes en marge de cette visite.

Dans cette dynamique, »nous avons décidé d'organiser une journée master class à Touba pour parler des défis et opportunités du secteur pétrolier et gazier », a fait savoir M. Kébé.

Selon lui, cette rencontre sera aussi l'occasion de discuter sur le développement du capital humain dans le secteur des hydrocarbures et les opportunités de formation pour les étudiants.

Il a indiqué que cette journée master class va permettre aussi de parler du cadre institutionnel et réglementaire dans le secteur du pétrole et du gaz mais aussi de la loi sur le contenu local.

Depuis sa création, l'INPG a formé trois promotions soit près de 90 ingénieurs qui travaillent dans les plus hauts niveaux de l'administration, a-t-il dit.

La délégation de l'institut national du pétrole et du gaz s'est dite satisfaite du niveau d'avancement du complexe Cheikh Ahmadoul khadim notamment les infrastructures et la bonne organisation de l'établissement alliant l'enseignement coranique et l'enseignement général fondé sur le modèle du mouridisme.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) métiers et technologies de complexe Cheikh Ahmadoul khadim pour l'éducation et la formation, Docteur Mouhamadou Masseck Fall a souligné que la signature d'une convention de partenariat entre le CCAK-EF et l'INPG va renforcer la diversification des offres de formation adaptées au contexte socio-économique avec la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal.