Sénégal: Le renforcement du commerce intra-africain préconisé pour faire face aux chocs extérieurs

Dakar — Le directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères Babacar Sané Ba a appelé, vendredi, à un renforcement du commerce intra-africain pour faire face aux choc extérieurs.

"Le commerce intra-africain est très faible avec un taux de 16%, et nous devons donc le renforcer. Cela nous permettra d'être moins exposés aux chocs extérieurs", a-t-il dit en présidant une rencontre organisée par la compagnie CMD Tourism & Trade Enterprises pour explorer les opportunités économiques, touristiques et d'investissements en Afrique.

La cérémonie s'est tenue en présence diplomates accrédités au Sénégal ou en provenance du Cap-Vert, des Comores, du Ghana, de la Namibie, du Nigéria et de la Tanzanie.

»Un événement comme celui-là est aussi une occasion exceptionnelle de pouvoir nourrir et de renforcer surtout le commerce intra-africain, puisque nous sommes à l'heure de la mise en place de la ZLECLAF, qui est la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants, puisque c'est 54 pays", a souligné M. Ba.

Il a rappelé que le marché africain est constitué de 1,4 milliard de consommateurs, justifiant le fait que l'objectif de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLZCLAF) était de réduire à 90% les droits de douanes d'ici 5 à 10 ans en créant environ 20 millions d'emplois.

"Nous sommes là pour échanger sur les opportunités de collaboration dans le domaine du tourisme et les opportunités d'investissement du Sénégal qui est la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne", a expliqué le directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle.

Il a vanté les opportunités qu'offre le Sénégal qu'il définit comme l'un des pays les plus stables d'Afrique.

"Nous sommes une terre d'opportunités avec des ressources en gaz, du pétrole, une main d'oeuvre qualifiée donc pour vous dire l'importance que le Sénégal apporte à la coopération", a-t-il affirmé face aux diplomatiques présents à cette cérémonie.

Selon les organisateurs, cette rencontre est une plateforme qui sert à "l'échange, à la découverte, à la collaboration pour un avenir plus connecté en Afrique".

"Nous croyons que l'Afrique regorge de richesses inexploitées et de potentialités immenses et donc nous croyons qu'il faut bâtir une Afrique sans frontière où le commerce, le tourisme et les investissements sont les piliers d'un développement durable et inclusif", a soutenu Cécile Mambo directrice de la compagnie CMD Tourism & Trade Enterprises, organisatrice de l'évènement.

Elle a expliqué que son organisation aide les pays à promouvoir leurs opportunités d'investissement, leurs opportunités touristiques, le commerce entre autres.

"Nous croyons à la puissance des connexions c'est pourquoi nous avons créé cet événement pour aborder non seulement les échanges constructifs, mais aussi pour encourager des partenariats durables entre les secteurs publiques et privés et aussi entre les Nations", a-t-elle dit.