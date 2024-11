Angola: Le forum d'affaires réunit les chefs d'entreprise à Luanda

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueille, ce vendredi, le 1er Forum d'affaires sur les opportunités de financement, un événement qui réunira des chefs d'entreprise, des investisseurs, des représentants d'institutions financières et gouvernementales, pour discuter de solutions innovantes de financement en Angola.

L'initiative du Fonds Souverain d'Angola (FSDEA), en partenariat avec la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (groupe TDB), vise également à promouvoir le développement durable en Angola et en Afrique australe, selon un communiqué de presse de l'organisation auquel l'ANGOP a eu accès vendredi.

Parmi plusieurs entités, le forum, qui a débuté à 9h00, à l'Hôtel Conventions de Talatona (HCTA), comptera sur la participation du ministre d'État à la coordination économique, José de Lima Massano, de la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, du président et directeur exécutif du groupe TDB, Admassu Tadesse, et du président du conseil d'administration du Fonds souverain de l'Angola, Armando Manuel.

L'événement promet d'être un jalon dans la promotion de la croissance économique et de l'intégration régionale.

La participation du banquier Admassu Tadesse au forum s'inscrit dans le cadre de sa visite en Angola, qui se déroule du 25 au 30 de ce mois, en vue du renforcement des relations de coopération entre le FSDEA et le TDB, ainsi que d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement qui contribuent au développement durable de l'Angola.

Dans le cadre de cette coopération, le FSDEA entend investir dans le Groupe TBD afin de diversifier les rendements financiers du Fonds souverain angolais et d'impulser des initiatives qui favorisent le développement durable et la transformation structurelle de l'économie nationale, selon la note.

Le document avance également que cet investissement stratégique positionne le FSDEA comme un catalyseur pour le financement de projets à fort impact socio-économique, en particulier dans des secteurs considérés comme essentiels pour la diversification de l'économie angolaise.

En investissant dans le groupe TBD, le FSDEA renforce son rôle en tant qu'agent de progrès dans des domaines clés pour la croissance économique.

Fondé en 1985, le groupe Banque de Commerce et développement de l'Afrique orientale et australe est un groupe africain régional de financement au développement primé, chargé de financer et de promouvoir le commerce, l'intégration économique régionale et le développement durable.

Avec une base d'actifs de 10 milliards de dollars, le groupe TDB compte 25 États membres africains qui, avec des pays non régionaux et des investisseurs institutionnels d'Afrique, d'Europe et d'Asie, forment la communauté des actionnaires de cette banque.

Le groupe TDB comprend plusieurs filiales et unités stratégiques d'affaires, notamment les services bancaires, la gestion d'actifs, le fonds de développement, Seguradora Captiva, ESATAL et l'Académie TDB.