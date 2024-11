Angola: Le Président de la République remanie le personnel du ministère de l'Intérieur

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé jeudi au remaniement au sein de la Police nationale et du Service d'Investigation Criminelle.

À cette fin, les commissaires José Alberto Manuel, du poste de directeur du cabinet du ministre de l'intérieur, et Fróz Adão Manuel, du poste de directeur national des ressources humaines du ministère de l'intérieur, ont été démis de leurs fonctions.

Les commissaires d'enquête criminelle Manuel do Nascimento Cardoso, du poste de directeur du bureau de la communication institutionnelle et de la presse du ministère de l'intérieur, Tomás Agostinho, du poste de directeur du bureau du commandant général de la police nationale, Manuel Francisco Gonçalves, du poste de délégué provincial du ministère de l'intérieur et commandant provincial de la police nationale de Huambo, et Zacarias Caconso André, du poste de directeur du bureau du secrétaire d'État à l'intérieur, ont également été démis de leurs fonctions.

Les commissaires adjoints António Pereira de Santana, du poste de directeur adjoint du personnel et de l'état-major de la police nationale angolaise, et João Nazaré da Silva Neto, du poste de directeur des ressources humaines du service des enquêtes criminelles, ont également cessé d'exercer leurs fonctions.

Dans d'autres décrets, le Président João Lourenço a nommé les commissaires en chef Rui de Oliveira Gomes au poste d'inspecteur général du ministère de l'intérieur, Manuel Francisco Gonçalves au poste de délégué à l'intérieur et commandant provincial de Luanda de la Police nationale.

Les commissaires António Pereira de Santana ont également été nommés au poste de directeur national des ressources humaines au ministère de l'intérieur, José António Gaspar au poste de délégué à l'intérieur et commandant provincial du Zaire de la Police nationale, et José Fernando Mação au poste de délégué à l'intérieur et commandant provincial de Huambo de la Police nationale.