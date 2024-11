Madagascar: Beach volley / Zone 7 - Treize équipes issues de trois îles en lice à Mahajanga

Finalement, trois îles, à savoir Madagascar, Mayotte et les Comores, sur les six prévues, seront représentées à la coupe de la zone 7 de beach-volley, qui en est à sa deuxième étape de la saison. La compétition régionale se déroulera du vendredi au dimanche 1er décembre sur la plage du village touristique à Mahajanga. La Réunion, Maurice et les Seychelles n'auront finalement pas de représentants. Treize équipes, dont neuf masculines et quatre féminines, sont engagées pour disputer la compétition.

Chez les garçons, Madagascar aligne cinq équipes et deux pour Mayotte et les Comores. Chez les filles, le pays organisateur présente trois équipes et une pour Mayotte. Les porte-drapeaux malgaches sont les équipes mieux classées lors du championnat national à Toamasina début octobre. La séance d'enquête préliminaire ainsi que la réunion technique se sont tenues hier.

La phase éliminatoire se déroule ce vendredi et samedi, tandis que la phase finale aura lieu dimanche. Les représentants du comité de contrôle sont sur place depuis mercredi afin « d'observer et vérifier les normes des terrains, l'orientation par rapport au vent, la délimitation, la fixation des poteaux, la sécurité des joueurs... », relate le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison.

Les équipes malgaches :

Hommes :

1-Jean Antonio Ranaivoniaina-Jean Hasina Romaric Rantsoavina 2-Finition Willot Rakotoarison-Jean Nicolas 3-Bertho Rakotondrafara, Thierry Robsell4-Finoana Razafindrazaka-Thierry Randrianantoandro5- Vonjy Ravonintseheno-Promodi Nozy

Dames :

1-Eliema Rasoaniaina-Julienne 2-Holiarisoa Andriamihasoa-Andréas Momi Ramanintsy3-Ali Marina-Ianta RazafindrasoaSerge Rasanda