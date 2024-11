Algérie: Poste et télécommunications - Zerrouki prend des mesures pour améliorer l'efficacité du secteur et renforcer ses services

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a pris une série de mesures pratiques et a engagé des consultations visant à améliorer l'efficacité du secteur et à renforcer ses services pour répondre aux aspirations des citoyens, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du suivi du développement des infrastructures et de la garantie de leur disponibilité, M. Zerrouki a effectué des visites inopinées sur les sites stratégiques des réseaux de télécommunications et d'infrastructures, où il a donné des instructions claires pour moderniser les infrastructures prioritaires avant la fin de l'année en cours, tout en insistant sur la continuité des services dans toutes les circonstances, y compris en cas d'urgence et durant les fêtes et les jours fériés", a ajouté la même source.

Dans le cadre du renforcement des services du secteur, le ministre a tenu une réunion avec les cadres centraux du ministère, afin d'unifier les vues et définir les priorités stratégiques. Selon le communiqué, cette réunion a mis l'accent sur "l'accélération de la numérisation des procédures et l'intégration de solutions techniques innovantes pour améliorer la performance, tout en réduisant les délais et en surmontant les obstacles entravant le développement des performances".

"Le ministre a également réuni les PDG des entreprises du secteur et ses opérateurs lors d'une rencontre ayant porté sur l'activation des partenariats entre les secteurs public et privé, lors de laquelle il a été convenu de lancer des initiatives pour inciter l'innovation, étendre les réseaux de télécommunications à l'aide des techniques modernes, développer les parcs technologiques et promouvoir l'utilisation du E-paiement, comme étape vers l'intégration numérique", selon la même source.

Afin de prendre des mesures futures pour soutenir l'innovation et le développement, le ministre a souligné "l'importance d'anticiper l'avenir, en lançant des programmes de formation pour les jeunes dans les domaines des technologies modernes, notamment l'intelligence artificielle et le Cloud Computing". Il a insisté sur "l'accélération des projets de déploiement de la fibre optique, l'adoption des technologies modernes et la mise en place de révisions régulières pour assurer l'atteinte des objectifs et renforcer les services numériques à valeur ajoutée".

"Ces mesures s'inscrivent dans une vision globale, visant à faire du secteur de la Poste et des Télécommunications l'un des piliers du développement socioéconomique en Algérie", conclut la même source.