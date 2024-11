Algérie: Sétif - Convention de partenariat entre le Croissant Rouge Algérien et l'Université Ferhat Abbes

SETIF — Une convention de partenariat a été signée entre le bureau de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) de Sétif et l'Université Ferhat Abbes (Sétif-1) pour une coopération entre les deux parties, apprend-on samedi du président de ce bureau, Yacine Belahdjar.

Cette convention signée à l'université en fin de semaine passée prévoit le soutien des recherches relatives à la gestion des catastrophes et des crises, la formation des étudiants et des enseignants au secourisme et au travail bénévole, a précisé à l'APS M. Belahdjar.

Cette initiative renforcera le partenariat entre les deux parties dans le domaine de l'action humanitaire et de solidarité, a ajouté M. Belahdjar qui a précisé que la convention était en vigueur pour une période de trois ans renouvelables.

Le bureau de wilaya du CRA a signé des conventions de coopération et de partenariat avec plusieurs institutions dont les deux directions de wilaya de la jeunesse et des sports et de la formation et de l'enseignement professionnels ainsi que l'Union générale des commerçants et artisans, a-t-on indiqué.