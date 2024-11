Algérie: AG élective de la Fédération algérienne de Koshiki - Faten Drizi élue présidente

ALGER — Mme Faten Drizi a été élue présidente de la Fédération algérienne de Koshiki pour le mandat olympique (2024-2028), lors de l'Assemblée générale élective (AGE), qui s'est tenue samedi au Centre de Ghermoul à Alger.

Les travaux de l'AGE élective ont réuni 27 membres sur les 32 qui composent l'Assemblée générale, en présence d'un représentant du ministère des Sports.

Sur les 27 voix exprimées, Mme Drizi a obtenu 23 voix contre 4 pour son concurrent, Zakaria Haj Ben Ali. Le comité de candidature avait reçu deux dossiers pour le poste de président, et aucun recours n'a été enregistré.

Les membres de l'Assemblée générale ont également élu 12 membres au bureau exécutif de l'instance fédérale, parmi lesquels figurent deux femmes.

Dans son discours après son élection, Mme Drizi a déclaré : "Je remercie les membres de l'Assemblée générale pour la confiance qu'ils m'ont accordée et je veillerai à être à la hauteur de leurs attentes. Je m'engage à travailler durant ce mandat pour créer un comité consultatif dédié au développement du Koshiki en Algérie, regroupant des membres du bureau fédéral, de l'Assemblée générale et du ministère des Sports".

Ce comité sera chargé de "renforcer le rôle des parties concernées par cette discipline et de lever tous les obstacles pour fournir un soutien financier, scientifique et logistique afin de promouvoir ce sport", a ajouté la nouvelle présidente.

Mme Drizi a également promis de poursuivre la création de ligues locales et de mettre en place des canaux de communication entre les clubs sportifs, les ligues et la Fédération. Elle a également prévu d'organiser des compétitions internationales pour se mesurer au haut niveau, d'améliorer le niveau technique et d'intensifier les stages techniques au profit des athlètes, des entraîneurs et des arbitres algériens.

Elle n'a pas oublié les jeunes talents, promettant leur formation et leur accompagnement à travers des accords avec les fédérations algériennes de sport scolaire et universitaire pour identifier et sélectionner les meilleurs afin de renforcer les équipes nationales. Elle s'est également engagée à donner des opportunités aux athlètes des régions reculées pour participer à des formations et des stages réguliers.

Mme Faten Drizi est conseillère en sport à la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Bouira, entraîneure de l'équipe nationale senior (kumité), championne du monde en 2014 lors du Mondial au Canada, et élue meilleure entraîneure lors des Championnats du monde en Russie en 2023.

Composition du bureau fédéral pour le mandat olympique 2024-2028 :

Présidente : Faten Drizi

Membres : Mohamed Amine Bouakrif, Mohamed Fawzi Wahab, Khalil Sebgag, Nadir Kibbesh, Nadir Behaz, Farid Senani, Mohamed Lamine Maameri,Lashker Rahmani, Salima Hajaj, Nassima Cherlakh

Membres suppléants : Ali Tamourt, Merzak Boukhatem.