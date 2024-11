Algérie: Eucoco à Lisbonne - Une opportunité pour dévoiler les manœuvres du Makhzen visant à se soustraire au droit international

LISBONNE — Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Said Layachi, a affirmé, samedi, que la tenue de la 48e édition de la Conférence de coordination européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) à Lisbonne (Portugal) constituait une opportunité pour dévoiler les manoeuvres de l'occupant marocain visant à se soustraire à l'application du droit international, réitérant l'appel à replacer la cause du Sahara Occidental dans son contexte juridique en tant que question de décolonisation.

Dans une déclaration à l'APS en marge des travaux de la deuxième journée de la Conférence de l'Eucoco abritée par l'Université de Lisbonne, M. Layachi a précisé que les quatre workshops prévus aujourd'hui, portant sur les médias et la politique, les droits de l'Homme, le soutien à l'Etat sahraoui et le pillage des ressources sahraouies), constitueront le coeur de l'évènement. Les recommandations qui en découleront structureront les actions du mouvement de solidarité pour la cause sahraouie en 2025.

Ces deux ateliers, ajoute le président du Comité, se focaliseront sur l'analyse de la politique de l'occupant marocain, articulée autour de deux axes principaux: une fuite en avant pour éviter de se conformer au droit international, notamment en ce qui concerne le statut juridique de la question sahraouie et l'imposition de la politique du fait accompli dans les territoires sahraouis occupés à travers des pratiques illégales, telles que l'achat de consciences et le lancement de projets d'investissement dans ces territoires. Ces manoeuvres visent à séduire certaines nations occidentales et africaines afin de légitimer le pillage des ressources sahraouies".

Après avoir rappelé les nombreuses victoires récemment remportées par la question sahraouie, notamment les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le président du CNASPS a mis en avant que le mouvement de solidarité s'appuie désormais sur le droit international pour dénoncer les graves violations des droits du peuple sahraoui, confirmées par de nombreuses organisations internationales et institutions onusiennes et européennes. Ces instances ont documenté les exactions marocaines à l'encontre des civils sahraouis revendiquant pacifiquement leurs droits dans les territoires occupés.

M. Layachi a, en outre, déploré l'incapacité du Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités quant à l'application du droit international pour contraindre l'occupant marocain à respecter la légalité internationale. Cette inaction, selon lui, s'explique par la complicité de certaines puissances internationales offrant une protection à cet occupant.

Parallèlement, le Maroc maintient un blocus médiatique sur la question sahraouie grâce à la complicité de réseaux médiatiques internationaux influencés par l'entité sioniste, allié du Makhzen.

Il a souligné, dans ce contexte, l'importance des réseaux sociaux, devenus un vecteur essentiel pour transmettre au monde les souffrances et la réalité des conditions de vie dans les territoires sahraouis occupés, tout en dénonçant la propagande du régime marocain visant à sortir la question du Sahara occidental de son cadre juridique.

M. Layachi a réitéré que l'appel lancé par le mouvement de solidarité porte sur "la nécessité de respecter le droit international, socle des relations entre les nations" pour garantir la paix et la sécurité dans le monde. Il a également mis l'accent sur la "nécessité de poursuivre la mobilisation afin d'intensifier la pression sur le Conseil de sécurité pour replacer la cause sahraouie dans son contexte juridique en tant que question de décolonisation".

Il a salué, par ailleurs, la forte participation de la délégation algérienne aux travaux de la Conférence, estimant qu'elle envoie un message clair sur le soutien indéfectible de l'Algérie à la lutte du peuple sahraoui, un engagement ancré dans les principes de la Révolution de Novembre. Cette mobilisation, a-t-il ajouté, coupe court aux tentatives de dénigrement des efforts de l'Algérie aux niveaux continental, régional et international en faveur des causes justes.