Algérie: Zitouni prend part à New Delhi au Sommet du partenariat 2024

"Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, entamera, à partir de dimanche 1er décembre 2024, une visite en République de l'Inde pour prendre part à la 29e édition du Sommet du partenariat 2024, prévue les 2 et 3 décembre à New Delhi (Inde)", lit-on dans le communiqué.

Organisé par la Confédération indienne de l'industrie (Confederation of indian industry - CII), en collaboration avec le Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT) relevant du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, le sommet constitue une plateforme de premier plan pour l'échange d'expertises, notamment en matière de coopération et d'investissement, précise la même source.