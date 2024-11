Congo-Kinshasa: Partenariat public-privé - De hauts fonctionnaires de la RDC formés à l'université Paris Saclay

En appui de la convention de partenariat signée entre l'université Paris Saclay et la société Ginger sofreco via l'institut de formation Perspective, de hauts fonctionnaires du ministère du développement rural et de l'Office des voiries et de drainage (OVD) de la République démocratique du Congo (RDC) ont bénéficié d'une formation du 27 au 29 novembre.

La convention de partenariat a été signée le 26 juin dernier, prévoyant la formation de hauts fonctionnaires africains, tant sur les marchés publics que sur les contrats de partenariat public-privé. La signature de cette convention a été rendue possible grâce à l'oeuvre d'une collaboration fructueuse de l'avocat franco-congolais, Me Lewis Nsalou Nkoua, et de Me Jean-Marc Peyrical. Celle-ci visait à offrir des formations conjointes sur les contrats publics.

Dans ce cadre, des hauts fonctionnaires de la RDC, du Sénégal et de Madagascar ont bénéficié de premières formations en partenariat public-privé au courant du mois d'octobre.

Par la suite, du 27 au 29 novembre, des hauts fonctionnaires du ministère du Développement rural et de l'OVD de la RDC ont pu suivre une formation accélérée sur les marchés publics et les marchés complexes.

La cérémonie de remise de diplômes sanctionnant cette formation a été organisée le 29 novembre dans les locaux de l'université Paris-Saclay. Elle s'est déroulée sous la coordination de Florent Pestre, Directeur de la formation continue ;Hugues Temple-Boyer, directeur de Perspective-Ginger; Jean-Marc Peyrical, directeur de la chaire contrats publics; Me Lewis Nsalou Nkoua, responsable des formations Afrique, et d' Aurélie Chenina, enseignante au sein du parcours public.

De cet enseignement ressortiront des professionnels hautement qualifiés en tous points capables de relever les défis de contrats complexes en Afrique.